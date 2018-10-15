В Бресте начинается суд по делу об убийстве беременной кобринчанки

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16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском областном суде сегодня начинается рассмотрение резонансного уголовного дела об убийстве в Кобрине беременной женщины и покушении на ее мужа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Обвиняемым по делу проходит 19-летний житель Пинска, учащийся одного из средних специальных учебных заведений Кобрина. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.130 (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни), ч.2 ст.343 (изготовление и распространение порнографических материалов), ч.1 ст.339 (хулиганство), п.п.6 и 14 ч.2 ст.139 (убийство), ч.1 ст.14 и п.п.1 и 14 ч.2 ст.139 (покушение на убийство) УК.

Преступление было совершено вечером 11 февраля. Молодой человек с ножом напал на улице на супружескую пару - 31-летнюю местную жительницу и ее 39-летнего мужа. Женщина скончалась в реанимационном отделении больницы - у нее были проникающие ранения головы, груди, брюшной полости. Выяснилось, что она была беременна. Срок беременности примерно 18 недель. Мужчине была оказана необходимая медицинская помощь.

В ходе предварительного расследования установлено, что обвиняемый со своими жертвами до этого знаком не был. Фигурант в социальных сетях активно занимался пропагандой экстремистских действий и националистической идеологии, проповедовал национальную и религиозную розни. Также на своей странице в интернете молодой человек хранил в общем доступе видеоролики порнографического характера. Кроме того, правоохранители установили еще одну потерпевшую от его действий. В начале декабря 2017 года в дизель-поезде Брест-Лунинец он совершил хулиганские действия в отношении девушки 1999 года рождения и ее брата.

Ранее молодой человек судим не был.-0-