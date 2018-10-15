Где в Витебске самый опасный пешеходный переход?

Наибольшее количество аварий в Витебске происходит на пешеходном переходе возле дома № 43а на Московском проспекте, сообщает Генпрокуратура.



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По данным ГАИ, в 2018 году здесь привлекли к ответственности 38 пешеходов — за нарушение ПДД; 47 водителей — за неправильную парковку; 6 автомобилистов — за езду в пьяном виде; 26 человек — за невыполнение норм о маневрировании либо проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора.

На перекрестке в 2018 году зарегистрировали 18 аварий. К счастью, обошлось без травм. Но так было не всегда.

В ноябре 2017 года 53-летний витеблянин на Škoda Rapid не остановился перед переходом и наехал на пешехода, переходившего проезжую часть. Тот получил тяжкие телесные повреждения. Суд назначил водителю 1,5 года колонии-поселения.

В декабре 2017 года 45-летний водитель Acura TSX наехал на женщину с двумя детьми. От удара коляска с малышом пролетела 10 метров. Пострадали оба ребенка: 6-летняя девочка получила перелом ноги, а ее годовалый брат — ушибы.

Прокуратура потребовала от ГАИ увеличить количество патрульных экипажей в этом месте, более активно использоваться видеофиксацию, усилить профилактическую работу среди участников дорожного движения.