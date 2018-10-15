"Пришли иностранные тренеры и все поломали". Захаров нашел корни бед сборной Беларуси по хоккею

Главный тренер «Юности» Михаил Захаров в «Неделе спорта» на СТВ объяснил неудачи клуба в Лиге чемпионов, порассуждал о проблемах детского хоккея и отыскал корни бед национальной сборной Беларуси.



Фото: ctv.by

— Выступление команды в Лиге чемпионов вряд ли можно назвать удачным, в чем причина такого результата?

— Прежде всего, причина в том, что у нас сейчас слабый состав. Политика федерации касательно омоложения команд не пошла на пользу ни одному из клубов экстралиги. Лучшие игроки покидают страну, но и это не самая большая беда. К сожалению, вслед за ними уходят и хорошие тренеры.

И в то время, когда мы ослабли, наши соперники наоборот набрали мощи: ТПС, «Мюнхен», «Мальмё» — все они очень сильные ребята. Но не могу сказать, что мы уж совсем не сопротивлялись. На удивление хороший матч провели в Финляндии, даже несмотря на результат. После игры разговаривал с Юрзиновым-старшим, и он отметил, что встреча с ТПС была выигрышная, и парням не хватило психологической уверенности.

— Следом за вами шансы на плей-офф Лиги чемпионов утратил и «Неман», на ваш взгляд, причина та же, что и у «Юности»?

— В том же самом, абсолютно. Как и мы, очень неплохо выглядели, сражались, их игра мне очень понравилась, но увы…

— Но, в отличие от «Юности», в чемпионате Беларуси у «Немана» не все так гладко.

— В том, что по ходу сезона команда наберет обороты, нет никаких сомнений. Сергей Пушков — достаточно квалифицированный тренер. Сейчас где-то ребята подбуксовали, есть шероховатости, но я уверен — эта команда точно будет в финале экстралиги.

— Затронули с вами тему омоложения команд родного чемпионата, считаете, эта тенденция пошла не на пользу белорусскому хоккею?

— Не совсем так, омоложение команд, безусловно, хорошая тенденция. Появилось большее количество равных клубов, у большего количества ребят появился шанс показать себя. Проблема в том, что были вынуждены уйти лучшие, и молодым парням не на кого равняться и не у кого перенимать опыт. Но тут уже вопрос даже не к реформе федерации, а к финансовой составляющей клубов. Многие команды регионов не могут позволить себе содержать по-настоящему мастеровитых игроков. Для сравнения, наш чемпионат по деньгам примерно такой же, как и в Румынии.

— Реформы коснулись не только омоложения составов и получили много разных оценок. Спустя месяц после старта сезона экстралиги, можно ли более конкретно сказать, насколько эти изменения позитивны?

— Безусловно, плюс, что появилось много новых команд, например, в Орше, в Пинске, в Барановичах. Разговаривал с тренерами этих коллективов, они отметили, что на первые матчи пришло много людей. Однако после того, как матчи в выходные дни стали проводится в 13.00, интерес к ним упал. Все-таки такое время — рановато для хоккея. Очень хотел бы и сам съездить, посмотреть на матчи экстралиги «Б», но наши игры совпадают с их поединками, поэтому пока не получилось.



Фото: ctv.by

— А как относитесь к мнению о том, что чем больше клубов, тем больше вакантных мест и, соответственно, меньше конкуренция?

— Знаете, если посмотреть на Швецию, к примеру, у них порядка десяти лиг. И посмотрите, эта страна с одной из лучших хоккейных систем мира. Будет больше клубов — появится больше школ. Огромная проблема как раз в детском хоккее. В 1996-м году я начал тренировать, и за это время у нас ничего не изменилось. Были две школы: «Юность» и Новополоцк, сейчас тоже две — «Юность» и «Динамо-Минск». А так быть не должно. К сожалению, сейчас никто, кроме столицы, не выпускает в хоккейный мир толковых игроков. И, в первую очередь, этим должны заниматься сами клубы. Директоры ледовых дворцов также должны быть в этом заинтересованы, а то у них в приоритете либо массовое катание, либо любительские лиги.

Возьмем, к примеру, Гомель, о каком хоккее может идти речь, если на полумиллионное население всего один каток, и игрок занимается не шесть раз в неделю, а три.

К сожалению, указания президента о том, что и лед, и школа, и клуб должны быть в одних руках, пока не выполнены. И вот когда у нас появится, как минимум, восемь школ, которые по силе будут равняться школам «Юности» и «Динамо», дела в белорусском хоккее пойдут на лад.

— Проблема в регионах, но если посмотреть сейчас на ту же Лигу чемпионов, может, есть еще в нашей стране клубы, которые могли бы конкурировать с европейскими?

— Ну, пока и мы, к сожалению, не смогли составить конкуренцию. Сейчас посмотрим как гомельчане выступят в Континентальном кубке, может, победят, и у нас снова будет два места в Лиге чемпионов. Конечно, жаль что сейчас у нас так сложилось, все-таки очень сильные соперники: немцы — серебряные призеры Олимпиады, шведы — чемпионы мира, финны — традиционно с медалями.

— Соперники сильные, а интерес со стороны болельщиков к турниру, судя по посещаемости, не самый высокий. Почему?

— На мой взгляд, организаторам есть над чем работать в вопросах пиара команд, пиара самой лиги. Ко всему прочему, в Швеции, Финляндии в Лиге чемпионов по четыре команды, и внимание болельщиков рассеивается, потому что и у нас, и в Польше интерес к Лиге чемпионов есть. Хотя, все равно в Беларуси рекламы турнира катастрофически не хватает.

— В продолжение темы европейского хоккея, бытует мнение, что КХЛ было бы неплохо обратить внимание на клубы Старого Света, кого бы вы сосватали в эту лигу?

— Было бы здорово увидеть немцев в КХЛ. Мне кажется, Мюнхен, Берлин отлично бы вписались. Интересно посмотреть, если бы какой-нибудь сильный клуб Англии вошел в этот список. Но, в любом случае, даже сейчас эта лига очень интересная. Между нами говоря, очень хочу съездить на матч ЦСКА — СКА.

— И за кого будете болеть?

— Знаете, там должен получиться достаточно интересный матч, поэтому не знаю. Наверное, все-таки за ЦСКА, ведь мы с главным тренером армейцев Игорем Никитиным из одного города. Хотя, пока СКА возглавлял Олег Знарок, был за питерцев. В любом случае, хоккей там обещает быть захватывающим.

— Раз уже заговорили о командах КХЛ, с этого сезона «Юность» стала фарм-клубом минского «Динамо», что изменилось с обретением этого статуса?

— Здорово, что сейчас «зубры» могут без лишней бумажной волокиты поднять хоккеистов. Вспомните прошлый сезон, сколько нюансов было с привлечением Когалева, Парфеевца. А сейчас эти вопросы решаются на раз. Плюс, обе команды базируются в Минске, нет проблем с переездами.

— Существует ли диалог между клубами или «Динамо» сказало, а «Юность» ответила — сделаем?

— Безусловно, диалог существует. Мы постоянно общаемся с тренерским штабом основной команды, в частности с Горди у нас прекрасные взаимоотношения.

— А из-за этого движения игроков «вверх-вниз» вам удобно работать?

— Конечно, тяжело, но не значит невозможно. По игрокам приоритет отдается «Динамо», мы со своей стороны стараемся всеми силами помочь «зубрам» выполнить задачу на сезон. С другой стороны, у наших хоккеистов есть отличный шанс попробовать свои силы в КХЛ. А у молодых ребят «Динамо» с несколькими сменами за матч есть возможность не просиживать штаны на лавке, а получить хорошую игровую практику в «Юности».

— Тем более «Юность» в чемпионате Беларуси идет без поражений, щелкая каждую команду как орешки. Вам не скучно?

— На самом деле, это легендарный старт, такого еще не было. Но это только со стороны кажется, что все легко, на самом деле попадаются и тяжелые матчи. К каждой встрече мы очень серьезно готовимся, настраиваемся. Надо признать, в те годы, когда были сильнейшие составы, могли позволить себе расслабиться, а сейчас каждая игра как последняя. Тем более, все команды экстралиги «А» равные, за исключением молодежной сборной. Жаль, конечно, что нет топовых команд из областных центров. Но, будем надеяться, что со временем они подтянутся из экстралиги «Б».

— Кстати о молодежной сборной, ребята ставят антирекорды в чемпионате, меньше года назад вылетели в первый дивизион молодежного чемпионата мира. Есть ли у ребят хоть какая-то надежда на возвращение в элиту?

— Я не думаю, что там все так плачевно. Да, будет тяжело, но шансы всегда есть. В игре против нашей команды хорошо себя проявили, другой вопрос, почему у них не получается на мире? Наверное, проблема в том, что этих парней собирают в одну команду, и они думают, что место в сборной им уже гарантировано. Отсутствие конкуренции — это то, что расхолаживает. Во времена, когда наши ребята играли в российской МХЛ, уровень молодежного хоккея в стране был гораздо выше. И решение Игоря Рачковского о выходе из молодёжной хоккейной лиги, это как нож в спину всему белорусскому хоккею. На мой взгляд, чем быстрее мы вернемся в МХЛ, тем быстрее у нас все наладится.

— Неустанно говорят о болезненной смене поколений, но, вместе с тем, Максим Сушко, Егор Шарангович, Иван Кульбаков доказывают, что все не так плохо.

— Все не так плохо, но много проблем в наш хоккей принесли иностранные тренеры. Посмотрите, как только первый заокеанский тренер к нам пришел, так сразу весь белорусский хоккей покатился по наклонной.

А результаты были, потому что в самом соку были братья Костицыны, Михаил Грабовский, Руслан Салей. У нас была хорошая отлаженная система, но нет, пришли иностранные тренеры и все поломали. А новое поколение, вот вы выделили всего лишь троих, за столько лет, начиная с 2005 года, и назвать больше некого, как раз с того времени, когда мы стали обращаться к зарубежным специалистам.

А ведь, по большому счету, они то про Беларусь не много знают, пришли и ушли, а мы потом разгребаем, что они наворотили.



Фото: ctv.by

— А как же выигранный сборной U17 турнир в Китае?

— Ну, это просто красиво преподнесли. На самом деле, посмотрите, какие там были команды и какие игроки. Вот приехала бы сборная Канады, Америки, России, которая выставляется на мир, уже бы так просто не было. Честно, я за этим турниром даже и не следил, не тот уровень.

— Но давайте вернемся в родную «Юность». Недавно тренерский штаб пополнил Алексей Калюжный, как оцените его в этом амплуа?

— Пока еще рано говорить, до первых оценок как минимум должно пройти полгода, но ему нравится.

— Говорят, что хороший игрок — еще не значит хороший тренер, может, здесь все-таки исключение?

— Такое случается, но вы посмотрите, например, на Олега Знарка. Да и хоккеисты с таким богатым игровым прошлым, как у Алексея Калюжного, Андрея Расолько, Владимира Цыплакова очень полезны для нашего чемпионата. И такими кадрами разбрасываться нельзя, особенно у меня очень много вопросов к тому, что произошло в Орше. Непонятно, почему в команде, которая достаточно неплохо идет в сезоне, расторгают контракт по обоюдному согласию с главным тренером.

— На что сейчас нацелите команду: до последнего сражаться в Лиге чемпионов или сосредоточитесь на родном чемпионате?

— Как раз перед разговором с вами было собрание с командой, где обсудили, что мы не имеем права опускать руки, особенно перед родными болельщиками. Да, мы не попали в финал Лиги чемпионов, но побороться за третье место мы в состоянии, так что все еще продолжается.