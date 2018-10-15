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Вороновские спасатели, багор и бедолага-бобер

16.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Вороновские спасатели, багор и бедолага-бобер

В Трокелях бойцы Вороновского РОЧС помогли бобру выбраться из шлюза.

Сколько времени провело животное в западне, глубиною в два метра, неизвестно. Утром 4 октября по дороге на работу там его увидел местный житель. В обед бобер все еще оставался на дне шлюза. Не знали, как помочь животному работники мехмастерских, расположенных недалеко от пруда. Вызвали спасателей.


Вороновские спасатели, багор и бедолага-бобер

— За 14 лет службы не раз доводилось выезжать на спасение животных. Случалось разное: лошади оказывались в колодцах и погребах, коты в дымоходах. А вот бобры в шлюзе — впервые, — рассказывает по дороге к месту ЧП заместитель начальника Вороновского РОЧС Евгений Гремза. В тот день он также выезжал на вызов с дежурной сменой, так как находился недалеко по служебным вопросам.

Прибывшие спасатели с помощью пожарного багра и петли подняли животное наверх. Казавшийся обессиленным «пострадавший» взбодрился, почуяв воду. И мгновенно скрылся из вида.  

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.

 
 
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В Трокелях бойцы Вороновского РОЧС помогли бобру выбраться из шлюза. Сколько времени провело животное в западне, глубиною в два метра, неизвестно. Утром 4 октября...
 
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