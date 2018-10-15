Вороновские спасатели, багор и бедолага-бобер





В Трокелях бойцы Вороновского РОЧС помогли бобру выбраться из шлюза.

Сколько времени провело животное в западне, глубиною в два метра, неизвестно. Утром 4 октября по дороге на работу там его увидел местный житель. В обед бобер все еще оставался на дне шлюза. Не знали, как помочь животному работники мехмастерских, расположенных недалеко от пруда. Вызвали спасателей.







— За 14 лет службы не раз доводилось выезжать на спасение животных. Случалось разное: лошади оказывались в колодцах и погребах, коты в дымоходах. А вот бобры в шлюзе — впервые, — рассказывает по дороге к месту ЧП заместитель начальника Вороновского РОЧС Евгений Гремза. В тот день он также выезжал на вызов с дежурной сменой, так как находился недалеко по служебным вопросам.

Прибывшие спасатели с помощью пожарного багра и петли подняли животное наверх. Казавшийся обессиленным «пострадавший» взбодрился, почуяв воду. И мгновенно скрылся из вида.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото автора.