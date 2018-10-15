ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«В сердце матери — вечно живой…»

16.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

«В сердце матери — вечно живой…»

По воле судьбы День матери не у всех женщин вызывает радостные чувства. У некоторых он омрачен воспоминаниями о потере любимых детей. Накануне 14 октября представители сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, общественных объединений Вороновщины решили поддержать женщин, чьи сыновья, будучи военнослужащими срочной службы, погибли в мирное время.

В ходе акции «В сердце матери — вечно живой…» с доброй миссией по пяти адресам отправились заведующий сектором Лилия Сидорович, председатели районного совета ветеранов Нелли Пушненкова и районной организации Белорусского фонда мира Зофия Вильбик. Гостей встречали Фрида Синявская из Вороново, Анна Бартось из Виганцев, Регина Юшкевич из Дворчан, Владислава Андруконис из Радюнцев и Данута Левкевич из Беняконей. Этих милых женщин сегодня радуют дети, внуки, у некоторых уже есть правнуки. Но до сих пор щемят материнские сердца за безвременно ушедших из жизни сыновей.

Всем мамам нашлись душевные слова поддержки. На память о встрече волонтеры оставили подарки от районной организации Белорусского фонда мира.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.  

 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По воле судьбы День матери не у всех женщин вызывает радостные чувства. У некоторых он омрачен воспоминаниями о потере любимых детей. Накануне 14 октября...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пенсионерам обещают рекордную прибавку. Где сейчас в Беларуси получают самые большие пенсии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Герой працы
Газета Авангард
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика