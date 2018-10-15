



По воле судьбы День матери не у всех женщин вызывает радостные чувства. У некоторых он омрачен воспоминаниями о потере любимых детей. Накануне 14 октября представители сектора идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, общественных объединений Вороновщины решили поддержать женщин, чьи сыновья, будучи военнослужащими срочной службы, погибли в мирное время.

В ходе акции «В сердце матери — вечно живой…» с доброй миссией по пяти адресам отправились заведующий сектором Лилия Сидорович, председатели районного совета ветеранов Нелли Пушненкова и районной организации Белорусского фонда мира Зофия Вильбик. Гостей встречали Фрида Синявская из Вороново, Анна Бартось из Виганцев, Регина Юшкевич из Дворчан, Владислава Андруконис из Радюнцев и Данута Левкевич из Беняконей. Этих милых женщин сегодня радуют дети, внуки, у некоторых уже есть правнуки. Но до сих пор щемят материнские сердца за безвременно ушедших из жизни сыновей.

Всем мамам нашлись душевные слова поддержки. На память о встрече волонтеры оставили подарки от районной организации Белорусского фонда мира.

Марина КОНДРАТОВИЧ.

Фото автора.