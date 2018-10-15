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Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии

16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси.

Документ принят с целью повысить ответственность и эффективность выполнения медицинскими, фармацевтическими работниками своих должностных обязанностей, а также доверие граждан к системе здравоохранения.

Что касается работы с пациентами, не допускается грубое, формальное и нетактичное отношение, разглашение врачебной тайны и др. В документе определены и нормы взаимоотношений с коллегами, представителями госорганов и организаций. Медработники должны проявлять компетентность, корректность, ответственность, пунктуальность и др. Кроме того, скорая медицинская помощь должна оказываться медработниками (в пределах их возможностей) нуждающимся в ней людям вне организации здравоохранения.

 
 
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Минздрав утвердил Правила медицинской этики и деонтологии, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации Беларуси. Документ принят с целью...
 
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