|
Число жертв пожара и взрыва на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек
16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска
Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online со ссылкой на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).
Ранее сообщалось о 16 погибших, затем эта цифра возросла до 24, теперь в списке жертв — 60 человек.
Инцидент произошел 12 октября в штате Абия на юго-востоке страны и может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)