Число жертв пожара и взрыва на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек

Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online со ссылкой на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

Ранее сообщалось о 16 погибших, затем эта цифра возросла до 24, теперь в списке жертв — 60 человек.

Инцидент произошел 12 октября в штате Абия на юго-востоке страны и может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода.