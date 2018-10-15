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Число жертв пожара и взрыва на нефтепроводе в Нигерии достигло 60 человек

16.10.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online со ссылкой на национальное агентство по управлению чрезвычайными ситуациями (NEMA).

Ранее сообщалось о 16 погибших, затем эта цифра возросла до 24, теперь в списке жертв — 60 человек.

Инцидент произошел 12 октября в штате Абия на юго-востоке страны и может быть связан с недостаточным техническим обслуживанием нефтепровода.

 
 
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Число погибших в результате пожара и взрыва на нефтепроводе Нигерийской национальной нефтяной корпорации возросло до 60 человек. Об этом сообщает издание Eagle Online...
 
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