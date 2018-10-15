Huawei и Audi показали в Шанхае беспилотный автомобиль Q7 с новой смарт-системой

Huawei и Audi вместе будут делать беспилотные автомобили нового поколения, образец которых вызвал огромный интерес участников Международной выставки Huawei Connect 2018 в Шанхае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Этот автомобиль-интеллектуал белого цвета накануне выставки успешно испытал качество дорог Шанхая. А во время экспозиции он расположился в одном из залов. Судя по отзывам экспертов, а также по количеству интересующихся автомобилем, используемая в ней смарт-система с искусственным интеллектом от Huawei — это действительно прорыв в разработке беспилотников. Модульный дата-центр является аппаратной основой новых интеллектуальных систем для беспилотных автомобилей от Huawei.

Кстати, две крупнейшие мировые компании Huawei и Audi в Шанхае подписали документ о сотрудничестве по совместным разработкам интеллектуальных подключенных автомобилей и вместе заявили на состоявшейся во время выставки конференции о планах на будущее.