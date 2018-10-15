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Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой

16.10.2018 08:18 — Разное | Аргументы и факты  
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Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой
Белорусская федерация футбола

В первом тайме команды на двоих нанесли один удар в створ ворот.  Вторую половину встречи белорусы начали более активно и имели возможность открыть счет. В свою очередь гости отвечали опасными контратаками. Однако мяч в ворота упорно не шел.

- Сумбурный первый тайм, не могли наладить хороший контроль мяча. Может причина в том, что ротация была сделана. Плановые замены во втором тайме в опорную зону. И мяч не очень быстро ходил: практически не играли в одно касание, соперник успевал перестраиваться, закрывать зоны развития. Не хватило хорошей агрессии в атаке. Во втором тайме, когда освежили, пошла достаточно веселая игра, моменты сумели создать. Жаль, что не выжали, не забили такой нужный гол. Отмечу, что и у соперника был хороший момент, когда попал в перекладину, - прокомментировал исход матча главный тренер нашей сборной Игорь КРИУШЕНКО. Его слова приводит федерация футбола. 

В другом матча четвертого тура Лиги наций сборная Люксембурга на своем поле со счетом 3:0 обыграла соперников из Сан-Марино.

Положение в группе 2 (лига D) после четырех игровых дней:

  • Люксембург – 9 очков,
  • Беларусь – 8 очков,
  • Молдова – 5 очков,
  • Сан-Марино – 0 очков.

Чтобы выходить в следующий раунд и продолжать борьбу за попадание на Чемпионат Европы по футболу, сборной Беларуси нужно обязательно обыгрывать Люксембург в гостевом матче, который пройдет 15 ноября.

Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой
Сборная Беларуси обыграла Люксембург и вышла на первое место в группе
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