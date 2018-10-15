Лига наций: Беларусь сыграла вничью с Молдовой

В первом тайме команды на двоих нанесли один удар в створ ворот. Вторую половину встречи белорусы начали более активно и имели возможность открыть счет. В свою очередь гости отвечали опасными контратаками. Однако мяч в ворота упорно не шел.

- Сумбурный первый тайм, не могли наладить хороший контроль мяча. Может причина в том, что ротация была сделана. Плановые замены во втором тайме в опорную зону. И мяч не очень быстро ходил: практически не играли в одно касание, соперник успевал перестраиваться, закрывать зоны развития. Не хватило хорошей агрессии в атаке. Во втором тайме, когда освежили, пошла достаточно веселая игра, моменты сумели создать. Жаль, что не выжали, не забили такой нужный гол. Отмечу, что и у соперника был хороший момент, когда попал в перекладину, - прокомментировал исход матча главный тренер нашей сборной Игорь КРИУШЕНКО. Его слова приводит федерация футбола.

В другом матча четвертого тура Лиги наций сборная Люксембурга на своем поле со счетом 3:0 обыграла соперников из Сан-Марино.

Положение в группе 2 (лига D) после четырех игровых дней:

Люксембург – 9 очков,

Беларусь – 8 очков,

Молдова – 5 очков,

Сан-Марино – 0 очков.