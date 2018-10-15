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+19,7. В Лиде 14 октября был обновлен температурный рекорд

16.10.2018 — Разное | Lida.Info  
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+19,7. В Лиде 14 октября был обновлен температурный рекорд

14 октября температурные рекорды дня были побиты на севере Гродненской области: в Ошмянах было плюс 18,6 (ранее — 18,1), в Лиде — 19,7 (18,8).

Отметим, что теплая погода на территории Лидского района сохранится до ближайших выходных. Температура воздуха днем будет находиться на уровне 15-17 градусов, но уже в субботу она опустится до +10. Осадков не ожидается.

 
 
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14 октября температурные рекорды дня были побиты на севере Гродненской области: в Ошмянах было плюс 18,6 (ранее — 18,1), в Лиде — 19,7 (18,8). Отметим, что теплая погода на...
 
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