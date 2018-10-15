В Беларуси планируется упростить въезд в погранзону для иностранцев



Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов сообщил, что планируется внести корректировки в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности, в том числе в ряде случаев упростить иностранцам въезд в пограничную зону.

Если изменения вступят в силу, иностранные граждане смогут транзитом следовать через пограничную зону в дома отдыха, санатории. Данные шаги помогут увеличить интерес со стороны туристов.

В целом законопроект направлен на упрощение для людей пересечения государственной границы Беларуси и развитие внедрения в работу пограничной службы информационных технологий.

Белновости.