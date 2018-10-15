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В Беларуси планируется упростить въезд в погранзону для иностранцев

16.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В Беларуси планируется упростить въезд в погранзону для иностранцев
Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов сообщил, что планируется внести корректировки в законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности, в том числе в ряде случаев упростить иностранцам въезд в пограничную зону.

Если изменения вступят в силу, иностранные граждане смогут транзитом следовать через пограничную зону в дома отдыха, санатории. Данные шаги помогут увеличить интерес со стороны туристов.

В целом законопроект направлен на упрощение для людей пересечения государственной границы Беларуси и развитие внедрения в работу пограничной службы информационных технологий.

 

Белновости.

 
 
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Заместитель председателя Постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты представителей Владимир Базанов сообщил, что планируется внести корректировки...
 
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