ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне

16.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
Размер текста:
A
A
A

Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне
Десять белорусских студентов пройдут двухнедельное обучение в университете Huawei в Шэньчжэне, сообщили в штаб-квартире Huawei. Китайская компания реализует международный образовательный проект "Семена будущего".

 

В Беларуси примерно тысяча студентов и молодых специалистов, которые при отборе показали лучшие знания IT-технологий, проходят обучение на базе центра инноваций ООО "Бел Хуавэй Технолоджис". По результатам экзамена десять студентов завоевывают право пройти учебу в университете Huawei, расположенном на территории штаб-квартиры компании в Шэньчжэне.

Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне

 

Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне

 

Университет в Шэньчжэне необычный, поскольку учатся в нем сотрудники, партнеры и клиенты Huawei, теперь к этому перечню добавились студенты. Штаб-квартира расположена в парковых зонах с красивым ландшафтом и водоемами. Компания развивается и четыре года назад затеяла строительство еще одного офиса штаб-квартиры в городе Дунгуань, в 30 км от Шэньчжэня, в котором будут трудиться 10 тыс. человек.

Белорусские студенты пройдут обучение в университете Huawei в Шэньчжэне

 

Новый офис впечатляет нестандартным подходом к созданию условий для труда и напоминает мини-городок. В скором времени сюда переедет и университет. Архитектурные идеи разработали ведущие европейские специалисты, пространство разделено на 12 зон, каждая из которых по архитектурному исполнению напоминает европейские города - Вену, Париж, Женеву. Украшать новую штаб-квартиру Huawei будут около 100 белорусских картин.

 

БелТА.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Десять белорусских студентов пройдут двухнедельное обучение в университете Huawei в Шэньчжэне, сообщили в штаб-квартире Huawei. Китайская компания реализует...
 
Новости дня
Новости разные
 
Тест: узнайте организм по его фото под микроскопом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика