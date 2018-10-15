Вам нравятся бородатые мужчины? Это быстро пройдет, и вот почему

Стандарты красоты в обществе со временем меняются — это известный факт. Но и наши собственные представления о привлекательной для нас внешности того или иного человека не остаются без изменений — иногда даже в течение нескольких минут. Что же так сильно влияет на наше восприятие красоты других? Вы не поверите, но ученые подтверждают: во всем виноваты сайты и мобильные приложения знакомств.





Когда-то мне нравились гладко выбритые мужские лица. Но потом в моду вошла борода, и мои предпочтения начали меняться.

Видя повсюду бороды разного калибра, я начала осознавать, что кое-что в этом есть. И, очевидно, была такая не одна.

«Я считаю бородатых мужчин привлекательными. Раньше это было неважно, но теперь половина моих знакомых носит бороду», — рассказала одна из участниц опроса, проведенного газетой Guardian.

Очевидно, что тысячелетия естественного отбора заставили нас отдавать предпочтение определенным чертам внешности. Например, мы считаем симметричные лица более привлекательными — видимо, потому что они свидетельствуют о здоровых генах человека.

Мы знаем, что стандарты красоты со временем меняются, но происходит это не очень быстро — на это влияют как средства массовой информации, так и популярная культура.

И хотя мы понимаем, что вкусы у всех разные, многие убеждены, что их идеал привлекательной внешности остается неизменным в течение всей жизни.

Оказывается, однако, мы меняем свои взгляды на красоту гораздо чаще — в течение даже не лет и не месяцев, а иногда буквально нескольких минут.

«Красота, действительно, по-прежнему — в глазах смотрящего. Но, как показывает наше текущее исследование, постоянно меняется и сам смотрящий», — отмечает Хайян Янг, доцент школы бизнеса Кэри при Университете Джонса Хопкинса.

Янг возглавляет исследование, которое выявило, что наше восприятие и оценка красоты могут меняться под влиянием мнения других людей.

«Можно утверждать, что в эпоху интернета представления о красоте начали меняться у людей гораздо быстрее, чем когда-либо в истории».





Наверное, причина такого непостоянства — в тысячах фотографий, которыми нас ежедневно бомбардирует интернет и, в частности, сервисы онлайн-знакомств.

Интересно, что последние исследования показали: наши представления о привлекательности не только подвержены частым изменениям, но и зависят от того, на какие лица мы только что смотрели.

На сайтах или в мобильных приложениях для знакомств это, конечно, происходит постоянно и за доли секунды.

Во время одного исследования, проведенного в Сиднейском университете, женщины оценивали привлекательность 60 мужчин, изображения которых возникали перед ними на экране всего на треть секунды.

Ученые обнаружили, что участники, как правило, оценивали следующее лицо как привлекательное, если и предшествующее им тоже понравилось.





То же самое происходило и наоборот: если человек на предыдущем фото казался им малосимпатичным, они с большей долей вероятности оценивали следующее изображение негативно.

Было такое впечатление, что восприятие красоты у участниц эксперимента меняется с каждым новым лицом.

Этот феномен объясняется тем, как наш мозг обрабатывает новую информацию.

«Наш мозг не в состоянии быстро переработать всю информацию, которую мы видим, и поэтому, где возможно, он упрощает себе работу, опираясь на предыдущий визуальный опыт», — объясняет Джессика Тауберт, автор исследования, которое проводит Сиднейский университет.

Упрощение, которое применяет мозг в такой ситуации, называется серийной зависимостью.

Мы ожидаем, что физические признаки предмета не меняются в один миг. То есть когда вы, например, смотрели на чашку кофе, а потом отвели взгляд, вы уверены, что она будет выглядеть точно так же и потом, когда вы вновь на нее посмотрите.





Подобное же происходит, когда мы смотрим на фотографии людей на сайтах знакомств. Переводя взгляд с одного профиля на другой, мы поддаемся иллюзии.

Наш мозг просто не успевает проанализировать следующее фото как новую информацию и воспринимает новое лицо так же, как оценил предыдущее.

«Тот факт, что мозг старается быстро адаптироваться к визуальной среде, — не новый. Но новой является скорость, с которой меняется эта среда», — говорит Тереза ​​Пегорс, соавтор исследования.

«Красота, таким образом, становится изменчивой категорией, вызывая неуемное желание постоянно выбирать что-то новое. Что может быть и причиной того, почему нам все сложнее быть довольными одним партнером в течение долгого времени».

Эффект беглого взгляда

Если вы замечаете, что в интернете вам нравится гораздо больше людей, чем в реальной жизни, причина может быть в скорости, с которой вы просматриваете страницы соцсетей.

Исследователи обнаружили, что люди кажутся нам привлекательными, когда мы смотрим на них мимоходом, а не когда рассматриваем внимательно.





Привлекательность — ценный параметр, ведь этот человек может быть нашим потенциальным партнером. Поэтому мозг, не имея достаточно информации, выбирает важный для себя вариант — большую привлекательность.

«Если вам кто-то покажется красивее, чем он или она есть на самом деле, тут все просто: вы сможете их более внимательно рассмотреть со второго раза [и либо убедиться в том, что человек вам нравится, либо разочароваться]», — объясняет Дэвид Иглман, нейрофизиолог из Стэнфордского университета и соавтор исследования.

«А вот если вы случайно не заметите, недооцените привлекательность конкретного человека, вы рискуете упустить шанс установить с ним отношения», — добавляет он.

Когда вы быстро просматриваете профили на сайте знакомств, срабатывает «эффект беглого взгляда».

«В приложениях для знакомств, похоже, лучше провести пальцем вправо и проверить, действительно ли этот вариант нам подходит, чем отсеять его, а потом пожалеть».

«С кем такого не случалось? Ты машинально пролистываешь профиль парня или девушки и только позже понимаешь, что они были классные», — говорит Иглман.

Тереза Пегорс видит в таких ситуациях и положительный момент: это доказывает, что мы можем влиять на восприятие нашего мозга, посылая ему разную информацию.





«Наше зрительное восприятие красоты меняется с каждым лицом, которое мы видим. А это значит, что благодаря опыту наши стандарты красоты становятся более реалистичными», — отмечает исследовательница.

«Иными словами, мы не зацикливаемся на недосягаемом идеале, которым нас сверх меры потчует цифровая эпоха. Мы можем просто пропускать такие изображения».

Но для этого нужно выйти из любимого мобильного приложения для знакомств… Сказать проще, чем сделать.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future .