Встреча с отцом через 73 года

Отец ветерана энергетики, жителя г. Белоозерска С.С. Байдука погиб на фронте в 1945 году. Степе тогда было пять лет, он знал об отце, что тот служил в Брестской крепости и по окончании службы пешком добирался домой в д. Татарновичи Дрогичинского района. В 1944 году был призван в действующую армию и сложил голову в боях с фашистами.

Сын погибшего солдата рано стал взрослым, многого достиг в жизни, имел немало профессиональных успехов и является уважаемым человеком. Но всегда его сопровождала боль от неизвестности, где похоронен отец. Попытки узнать что-нибудь были неутешительными, что очень ранило душу. Вплотную этим вопросом занялся сын Степана Степановича Геннадий, начав поиски в 1994 году. Обращался в Красный Крест, Министерство обороны Российской Федерации, искал сведения на сайте «Мемориал», буквально по крупицам собирал данные. В этом благородном деле его очень поддерживала и помогала жена Наталья. Шли годы и, наконец, к чести германской стороны через интернет были получены необходимые данные. Благо, современные технологии позволяют оперативно вести переписку.

Сколько было радости и волнений, когда по линии Красного Креста была открыта бесплатная виза для поездки в Германию на могилу дорогого человека. На встречу с погибшим солдатом поехали самые близкие: сын Степан Степанович, внук Геннадий Степанович с женой Натальей Александровной и правнук Артур.

Волнующим было приближение к месту захоронения. Думали, что памятник небольшой, а оказалось, что там, в местечке Дальгов-Теберец в двадцати километрах от Берлина, захоронено 1100 советских солдат. Так и встретился впервые сын с отцом через 73 года. Степан Степанович привез землю из родной Беларуси и рассыпал по могилам воинов, а оттуда тоже взял горсть земли, чтобы отвезти в родную деревню Татарновичи в Дрогичинском районе, где стоит стела с именами погибших солдат. А еще на месте захоронения солдата С.И. Байдука родные установили табличку с его данными, об этом позаботились заранее, получив разрешение через Министерство обороны.

Приятно было видеть, что территория мемориала очень ухожена, везде чистота, порядок постоянно поддерживается. На ограде висит табличка с номером телефона человека, ответственного за состояние этого памятного места. Байдуки встретились с ним и пообщались, узнали, что уход ведется от городской общины. Много было встреч с местными жителями, которые называют это место «Большая красная звезда». В центре кладбища стоит кирха протестантов, с одной ее стороны братская могила советских воинов, а напротив похоронены солдаты вермахта, погибшие в 1939–1945 годах. Жители местечка включились в беседу, переводчиком был Артур, который знает не только немецкий, но и другие языки.

Байдуки побывали в Берлине и других местах, посетили рейхстаг, Александер-плац, Трептов-парк. Очень впечатлила огромная территория мемориала, где захоронено 7000 советских солдат, высечены слова И.В. Сталина о победе, установлены памятники воину-освободителю и скорбящей матери. Как рассказал Степан Степанович, под памятником есть вход в грот, там картина выложена позолоченной мозаикой и ценными породами, где изображены воины всех национальностей, кто участвовал в сражениях. Территория мемориала также ухожена, а люди в Германии все объясняют, показывают и желают мира.

Что чувствует семья Байдуков? Конечно же, душевное спокойствие от встречи с тем местом, где покоится дорогой им человек. И очень благодарны всем службам за помощь в поисках, за поездку и за то, что в Германии достойно хранят память советских солдат.

Валентина КИВАТЫЦКАЯ, г. Белоозерск.