"У родных сбитого ребенка претензий нет". Почему футбольный болельщик из России после ДТП остается в СИЗО

Поездка на футбольный матч в Минск в августе этого года закончилась для петербуржца Кирилла Ляховского печально: находясь за рулем авто, он сбил трехлетнего мальчика, когда тот выбежал на пешеходный переход на красный сигнал светофора. «Кирилл был трезвым и не собирался скрываться, но его посадили в СИЗО и держат там до сих пор. Почему? Он же не злостный нарушитель», — рассказывает AUTO.TUT.BY сестра водителя.



Фото носит иллюстративный характер

— Ездить по разным городам на хоккейные и футбольные игры — для нас это нормально. Вот и в августе на матч «Зенита» в Минск Кирилл с компанией отправился на машине, — вспоминает Александра, сестра Кирилла. — С ним была его девушка, наш отец и друг, которому, кстати, принадлежал Chevrolet, на котором они поехали. Дорога не близкая, поэтому водители по пути менялись.

Пробыв в белорусской столице какое-то время, под вечер 11 августа собрались домой. За руль Chevrolet сел 22-летний Кирилл.

— Мой отец рассказал, что, когда они ехали по улице Якуба Коласа в Минске, на пешеходный переход на красный свет выскочил маленький ребенок и Кирилл сбил его. Все произошло на глазах мамы мальчика. Автомобиль сразу остановился, люди выскочили из него, вызвали скорую и ГАИ.



Фото носит иллюстративный характер

Медики увезли трехлетнего малыша в больницу, где врачи диагностировали у него открытый перелом лобной кости, ушибы и ссадины. А водителя отвезли на экспертизу — он оказался трезв, а после проведения всех необходимых процедур правоохранителями парня задержали.

— Ребенка через неделю выписали из больницы, чувствовал он себя нормально. А Кирилла перевели в СИЗО, где он остается до сих пор, и неизвестно, когда его отпустят, — говорит девушка.

После ДТП отец Кирилла и Александры неоднократно связывался с матерью пострадавшего в аварии ребенка: извинялся, а также передал некоторую сумму денег для лечения и восстановления здоровья мальчика.

— Мама малыша не держит зла на Кирилла. К тому же она не снимает с себя некоторой доли вины: из-за ее невнимательности ребенок выбежал на проезжую часть. Она дважды писала ходатайство следователю, в котором просит изменить меру пресечения, сообщала, что претензий не имеет.





По словам сестры Кирилла, сначала следствие проводило технические и медицинские экспертизы. А недавно родственникам сообщили, что назначены новые экспертизы, «нужно посмотреть, что будет происходить со шрамом у пострадавшего мальчика».

— Срок ареста Кирилла продлили до середины ноября. Но нет гарантии, что его потом выпустят — арест могут продлить. Следователь не объясняет ни отцу, ни нанятому белорусскому адвокату, почему брату не могут изменить меру пресечения. Странно, что они приняли такое решение, ведь Кирилл не какой-то уголовник или нарушитель, обычный парень: учится в институте, подрабатывает в банке.

Родные арестованного беспокоятся за его здоровье: у парня аллергическая бронхиальная астма и он вынужден постоянно пользоваться ингалятором и принимать антигистаминные препараты.

— Папа два раза ездил на свидание к Кириллу в СИЗО, еще брат пишет письма. Но он ни на что не жалуется — не хочет нас расстраивать. Сообщил, что в его камере 15 человек, моются один раз в неделю, постригся налысо… Но я уверена — приступы астмы у него участились, ведь даже дома, находясь в нормальных условиях, он реагировал на малейшие раздражители…

Девушка предполагает, что под арестом ее брата держат из-за опасения, что он может скрыться от следствия.

— Я знаю, что в Минске было страшное ДТП , которое совершил россиянин, он потом сбежал в Россию. Но наш Кирилл не такой человек, он не будет скрываться. Пусть бы его выпустили с условием, что он должен будет находиться в Беларуси и ходить на допросы. Мы ему снимем квартиру — в чистоте чтобы жил и здоровье не потерял.

Мама пострадавшего мальчика от общения с прессой отказывается из-за данной подписки о неразглашении материалов расследования дела. Она лишь сообщила, что ее сын чувствует себя нормально.



Фото носит иллюстративный характер

В Следственном комитете Беларуси AUTO.TUT.BY сообщили, что в результате произошедшего ДТП мальчику были причинены тяжкие телесные повреждения. Действия водителя квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 317 УК РБ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения). Минимальное наказание, которое ждет виновного, — исправительные работы на срок до двух лет, максимальное — ограничение свободы на срок до пяти лет.

— Мера пресечения применена в виде заключения под стражу и санкционирована прокурором. Очень важно отношение обвиняемого к содеянному и факт того, что родители пострадавшего ребенка не имеют к обвиняемому претензий — это к делу приобщено, — сообщила официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебно-медицинские экспертизы.

«Заключили под стражу потому, что иностранец?»

Как пояснили AUTO.TUT.BY в адвокатском бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры», вопрос задержания водителей и применения к ним меры пресечения по уголовным делам, связанным с совершением ДТП — определяется индивидуально, а во внимание принимается совокупность факторов.

— Такие меры определяются в соответствии с законом, но применять их или нет — решает соответствующий следственный орган, с санкции прокуратура, — отметил адвокат Сергей Хмылко. — Задержание до 72 часов, еще до возбуждения уголовного дела, может применяться и органом дознания для лиц, подозреваемых в совершении преступления, по которым наказание предусматривает лишение свободы или арест. Вопрос о возбуждении дела должен быть решен в течение 12 часов, а если в возбуждении дела отказано, то необходимо отпустить человека.

Статья 317 УК Беларуси в каждой своей части предусматривает наказание для водителя в виде лишения свободы, поэтому задержание — законно.

Содержание под стражей может применяться лишь в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, за которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет.

— В статье 317 УК РБ лишение свободы до двух лет предусмотрено только первой частью: в случае, если ДТП повлекло причинение менее тяжких повреждений. В этом случае содержание под стражей не допускается, кроме случаев, если подозреваемый (обвиняемый) не имеет постоянного места жительства в Беларуси или не установлена его личность. Водителей, которые скрылись от органов уголовного преследования или суда, могут взять под стражу независимо от предусмотренного за него наказания.

Получается, что если трезвый водитель, имеющий постоянное место жительства в Беларуси, совершит ДТП, из-за которого у пострадавшего возникнут менее тяжкие телесные повреждения, то его могут задержать на срок до 72 часов, но заключение под стражу на время следствия по уголовному делу здесь не предусмотрено (если он, конечно, не скрывался). Если же водитель совершит ДТП, повлекшее тяжкие телесные повреждения или смерть потерпевшего, то заключение его под стражу будет обоснованным.

— Для иностранца (лица, не имеющего постоянное место жительства в Беларуси) во всех случаях может быть применено как задержание, так и заключение под стражу. Подчеркиваю — если речь идет об уголовном преследовании. При этом нет ограничений на заключение под стражу в отношении лиц по их полу, имущественному, семейному положению, моральным качествам, примирения с потерпевшим и другим. Хотя эти факторы должны быть учтены при решении вопроса о задержании или заключении под стражу, но не дают гарантии, что водителя, совершившего ДТП, отпустят.