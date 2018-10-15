Осень — пора, когда ягод, фруктов, овощей и грибов в изобилии. Предлагаем приготовить три сезонных блюда из даров природы.

Открытый тыквенный пирог





Ингредиенты: 200 г пшеничной муки; 125 г сливочного масла; 3 яйца; 500 г тыквы; 100 г сахара; 120 мл жирных сливок; корица; ванилин; цедра одного апельсина; соль.

Как готовим?

Спелую тыкву очищаем от семечек и кожуры. Нарезаем мякоть на небольшие кусочки, выкладываем на противень, застеленный пекарской бумагой, и ставим в разогретую духовку. Печем ее при температуре 180 градусов до тех пор, пока кусочки не начнут легко прокалываться вилкой насквозь. Для теста нарезаем на мелкие кусочки холодное сливочное масло, кладем его в миску, добавляем муку и щепотку соли. Растираем эти два ингредиента руками до тех пор, пока не получится мелкая крошка. Добавляем в нее слегка взбитое (вилкой или венчиком) яйцо, замешиваем тесто. Кстати, можно замесить тесто в блендере или кухонном комбайне. Скатываем тесто в шар и заворачиваем в пищевую пленку, отправляем в холодильник на час. Для начинки испеченную и остывшую до комнатной температуры тыкву перекладываем в миску и взбиваем блендером, чтобы получилось пюре. В полученную начинку добавляем два яйца, цедру одного апельсина, корицу по вкусу и сливки, все перемешиваем блендером. Добавляем в начинку сахар, снова перемешиваем. Раскатываем охлажденное тесто в пласт 2−3 миллиметра. Вырезаем круг по диаметру формы плюс 3−4 сантиметра прибавляем на бортики. Перекладываем тесто в форму, формируем бортики. Дно заготовки накалываем вилкой и ставим форму в холодильник на 50−60 минут. Охлажденную основу покрываем пергаментом или фольгой и кладем на него груз. Это может быть рис, гречка или горох. Ставим форму в духовку и запекаем 20 минут при температуре 200 градусов. Извлекаем из готовой основы пергамент с грузом, на его место заливаем тыквенную начинку. Запекаем пирог еще 30−40 минут при температуре 180 градусов. Готовность можно проверить, слегка тряхнув форму. Если начинка неподвижна, испекся. Готовый пирог украшаем ягодами, мятой, кружками апельсина или чем-либо еще. Можно просто посыпать корицей.

Толстые блины с облепиховым курдом





Ингредиенты: Для блинов: 500 мл кефира;

300 г муки;

2 яйца;

2 ст. л. сахара;

0,5 ч. л. соли;

1 ч. л. пищевой соды;

1 ст. л. растительного масла. Для облепихового курда: 300 г свежей или замороженной облепихи;

200 мл воды;

100 г сахара;

2 ст. л. кукурузного крахмала.

Как готовим?

1. Яйца, соль и сахар отправляем в глубокую миску, слегка взбиваем вилкой до однородного состояния.

2. Добавляем в массу соду и слегка подогретый на плите (градусов до 40) кефир, перемешиваем.

3. Засыпаем в смесь муку. Лучше делать это порционно, каждый раз хорошо перемешивая массу.

4. Добавляем в тесто столовую ложку растительного масла, размешиваем и даем постоять тесту минут 20 при комнатной температуре.

5. Сковороду смазываем растительным маслом и прогреваем на среднем огне.

6. Выливаем на сковороду один черпак теста (для маленькой сковороды достаточно половины черпака теста), разравниваем его на всю площадь дна сковороды.

7. Когда блин покроется множеством мелких пузырьков, его нужно перевернуть и обжарить с другой стороны.

8. Для курда взбиваем облепиху блендером в пюре, протираем его через сито, чтобы избавиться от косточек.

9. Перекладываем пюре в кастрюлю с толстым дном, добавляем сахар, перемешиваем.

10. Разводим в холодной воде крахмал, выливаем в пюре, перемешиваем и варим до легкого загустения, затем снимаем с плиты и мешаем еще минуты две, чтобы не образовалось комков.

11. Поливаем блины остывшим курдом, украшаем ягодами облепихи.

Киш с грибами и сыром





Ингредиенты: 700−600 г отваренных грибов (если шампиньоны, то сырые и килограмм); 1 большая луковица; 400 мл сливок 10−30%-ной жирности; 6 яиц; 200 г сливочного масла; 400 г муки; соль; черный молотый перец; паприка; сухой или свежий укроп; 100−150 г твердого сыра; растительное масло для жарки.

Как готовим?

1. Холодное сливочное масло режем в миску небольшими кусочками, добавляем к нему муку и соль, перемешиваем до тех пор, пока не получится крошка.

2. Добавляем 2 яйца, вымешиваем тесто. Оно должно быть однородным, не рассыпаться, не липнуть к рукам. Если липнет, нужно добавить немного муки.

3. Раскатываем тесто в круг диаметром 34−36 см (это на форму 26−28 см + бортики), укладываем в форму, обминаем бортики. Они должны быть сантиметров 5−6 высотой.

4. Накалываем донышко заготовки вилкой, чтобы оно не поднималось при выпекании, и ставим в холодильник на час.

5. Нарезаем мелко лук, обжариваем его на сковороде до золотистости.

6. Отправляем к нему грибы, солим, обжариваем минут 5−7, чтобы часть жидкости испарилась.

7. Разогреваем духовку до 180−200 градусов, отправляем в нее охлажденную заготовку из теста, предварительно застелив ее дно и бока фольгой и засыпав рисом или гречкой. Выпекаем 15 минут, убираем груз с фольгой печем еще минут 5−10.

8. Выкладываем в готовую основу грибы.

9. Сливки смешиваем с 4 яйцами, добавляем тертый на крупной терке сыр, специи, солим, перемешиваем.

10. Заливаем грибы яично-сливочной смесью и ставим в разогретую до 180 градусов духовку на 30−40 минут.

11. Пирог готов, когда начинка перестает дрожать, как желе. Перед подачей пирогу нужно дать час постоять и остыть, чтобы он не крошился при нарезании.