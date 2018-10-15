﻿ У Kia Ceed и Sportage появятся версии с "подзаряжаемыми" гибридными установками. 21.by
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У Kia Ceed и Sportage появятся версии с "подзаряжаемыми" гибридными установками

16.10.2018 09:04 — Разное | Tut.by  
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Новая стратегия электрификации линейки Kia предусматривает выпуск до 2025 года 16 «зеленых» моделей, среди которых не только стопроцентные электромобили, но и «гибриды», оснащенные силовой установкой с возможностью подзарядки от внешнего источника. Как удалось выяснить британскому Autocar, среди них окажутся Ceed нового поколения и недавно обновленный кроссовер Sportage.


Фото: Kia

Первым во второй половине следующего года появится гибридный Ceed, который, как ожидается, получит установку, знакомую по кроссоверу Niro PHEV — с бензиновым мотором 1.6 мощностью 139 лошадиных сил, 59-киловаттным электродвигателем и батарей емкостью 8,4 кВтч. Причем сперва гибридизация затронет универсал Ceed Sportswagon (на фото) — целесообразность вывода на рынок гибридных модификаций исходного хэтчбека и лифтбека ProCeed в компании рассмотрят позже.

Следом за Ceed такую же подзаряжаемую установку получат также кроссоверы Sportage и Sorento. Еще раньше Kia покажет еще одну «альтернативную» модель — это новый Soul EV, премьера которого состоится уже в ноябре этого года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Кроме того, корейские разработчики работают над еще одним электро-«паркетником», но с топливными элементами — по всей видимости, в техническом отношении это будет «родственник» Hyundai Nexo. Его продажи начнутся в начале 2019 года.

 
 
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Полку подзаряжаемых гибридов прибыло. Kia расширит свой модельный ряд за счет выпуска Ceed SW и Sportage, которые в дополнение к ДВС получат электромотор и аккумулятор.
 
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