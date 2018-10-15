О слезах, эпиляции и логике. Мужчина о том, чего он никогда не поймет в женщинах

Как же интересно женщины устроены! Уже на самом раннем этапе развития видно, насколько они отличаются от будущих мужчин. По мальчикам прямо видно, что это дети. Они беспомощные, наивные, бестолковые. Игры у них простые, солдатские, понятные: пнуть мячик, сломать башню из конструктора, голубей напугать.

Девочки сразу рождаются готовыми женщинами, просто маленькими. Поэтому весь арсенал женских хитростей и уловок включается сразу, без разминки. Да, с возрастом эти навыки отточатся и станут еще более летальны. Но такие чисто женские штучки, как хитроумное притворство, показательные расчетливые слезы, ловкое манипулирование — все это уже есть. Равно как и присутствуют перепады настроения и капризы. Медицинский факт — девочка рождается с полным набором женских гормонов. Полным, понимаете? Это вам не шутки!





Иногда смотришь и удивляешься: как так вышло, что мы принадлежим к одному и тому же биологическому виду? Настолько мы разные. И я не о внешности. Хотя о конструктивных различиях тоже можно долго рассуждать. Да, много мужчин из-за этих отличий потеряло голову. Но не дадим себе уйти от темы!

Есть и другие особенности. Вот, скажем, отношение к питанию. По мальчику сразу можно сказать, что он голоден. Он становится невыносим. Он кричит. Он ругается. Я тоже так делаю, хотя ко мне все чаще обращаются «мужчина». И куда подевалось так раздражавшее меня «молодой человек»? Эх…

Голодный мужик ужасен. Наверное, именно это имел ввиду народ, рождая поговорку про путь к сердцу. Голод нам заслоняет все другие дела и проблемы. А поел — сразу и доброта, и благородство, и широта мысли.





Женщина же может обойтись без еды достаточно легко. И не факт, что она не голодна. И не факт, что она на диете или не ест после шести. Просто может быть более достойная цель. Тогда — запросто! Скажем, женщина может не есть, если накрасила губы, и сейчас ей важнее сохранить этот цвет фуксии, ибо он гармонирует с платьем и сумочкой. Женщина может не есть, чтобы казаться выдержанной и утонченной в глазах интересного мужчины. Женщина может не есть, чтобы не показать другой женщине, что та вкусно готовит. Особенно, если это так и есть. Особенно, если это свекровь.

Вообще, по части выдержки женщины, конечно, легко обойдут любого мужчину, даже йога. Нам непонятно, как можно ехать стоя тринадцать часов в автобусе и три дня ночевать возле стадиона, чтобы увидеть краешек Джастина Бибера. Равно как не понять нам, каково это встать двадцать раз за ночь, чтобы проверить, как там малыш, который впервые в своей новой жизни затемпературил. И как целый день полоть грядки, не разгибая спины. И не надо мне рассказывать про более низкий центр тяжести!

Еще у женщин другое восприятие боли. Если в двух словах, они способны терпеть то, что мы — нет. Большинство мужчин, несмотря на браваду отдельных пьяных удальцов, что разбивают кирпичи себе об головы, боль недолюбливают. Даже ее побаиваются.

Есть, правда, и исключения. Слышал, как в поликлинике мужик спрашивал у массажистки, будет ли ему больно.

— А вы хотите, чтобы было больно? — пошутила массажистка.

— Вообще, да! Ну, хочу прочувствовать…

Но это, как я уже говорил, исключения. Правило состоит в том, что порезав палец в ходе приготовления бутерброда с колбасой, мы машем ручкой, прыгаем на месте, бледнеем, просим наложить шину или гипс, теряем сознание, зовем маму.

Женщина может терпеть менструальную боль несколько дней. И у нее лишь чуть-чуть ухудшится настроение. Ладно, не чуть! В состоянии ПМС дамы бывают те еще мегеры! Но, сдается мне, мужчины на их месте вообще бы людей убивали.

Или, скажем, эпиляция. Пробовал кто-нибудь с ноги кожу снять? А с зоны бикини? А брови выщипать? Волосок за волоском, волосок за волоском, волосок за волоском… Жуть!





Что еще из отличий, неочевидных на первый взгляд? Знаменитая, непобедимая, неповторимая и совершенно нелинейная женская логика. Никогда не знаешь, как будут истолкованы твои слова! Именно поэтому мужики в основном молчаливы, а не потому что «мужик сказал — мужик сделал». Проще объяснить другим мужикам, почему не сделал, чего собирался, чем женщине объяснить, что ты имел ввиду. Мужик молчит, потому что как бы чего не вышло!

Повторяющийся из раза в раз пример с комплиментом «Как ты красива сегодня!» уже оскомину набил. В компании недавно девочка рассказывала, что занимается в тренажерном зале и бегает по утрам. Мой знакомый по этому поводу заметил: «О! Молодец! Так ты скоро будешь в форме!». Без всякой там задней мысли. Это же комплимент был ее усилиям, подходу, настойчивости, понимаете? А она не поняла.

Или я вот пытался снять девушку (в смысле, сфотографировать), которая стояла против яркого солнца. Возьми и ляпни: «Мне на тебя смотреть больно!». Что там началось…

Вообще, женщины любят ушами, так считается. Нужно постоянно говорить, как она хороша, и как тебе с ней хорошо. И как ей хорошо с тобой, вдруг забыла!





Вербальная коммуникация очень важна. Женщины постоянно говорят. Они рассказывают о моде и распродажах, о рецептах блюд, о различных лаках, тенях, закрепителях, жидких ресницах, о личной жизни звезд, знакомых и знакомых знакомых, о том, как им хочется в Париж, какой хороший вышел новый айфон, какие роскошные закаты в Тоскано, в общем разных своих мыслях, о желаниях, и даже страхах.

Знаете, сейчас очень бодро развивается такое модное направление в IT, как big data. В двух словах, компьютерные алгоритмы пытаются научиться с толком использовать космические объемы данных о пользователях, чтобы продать им что-нибудь ненужное. Получается хорошо, но не всегда.

Вот примерно также и с тем, что говорят дамы. Выделить из всего потока информации нужные данные бывает очень сложно.

У нас, мужчин, есть такое свойство. Видим проблему — делаем что-то, чтобы ее решить. Но иногда женщина рассказывает о проблеме просто потому, что хочет о ней рассказать. Поэтому не стоит всякий раз мчаться на помощь. Мой метод — дождаться четкого указания. Может, я кажусь бесчувственным, но так я экономлю и время, и силы, и ресурсы.

К внешности отношение совершенно разное тоже. Девушки постоянно ей недовольны. Причем неважно, худощавая женщина или полная, спортивная или нет, блоднинка или брюнетка. Всегда найдется повод для недовольства. Вот ты смотришь на нее и восхищаешься ее фигурой. А она в это время думает о том, какие у нее отвратительные уши. Женская уверенность в своем несовершенстве — основной ресурс для индустрий моды, красоты, спортивного питания, обезжиренных йогуртов и оправдание огуречных масок на лице. А также поставщик клиентуры для эстетической хирургии. Тут, правда, нюанс в том, что мода на определенной формы и размеров части тела также скоротечна, как мода на шляпки. Что делать с имплантами а-ля Кардашьян, если все фитоняши стали стройными? Опять под нож? Мне кажется, каждая женщина, когда читает «Алису в стране чудес», втайне мечтает о волшебных пирожках, от которых растет только грудь. Укусил с другой стороны — уменьшается…

Я воспринимаю человека в целом, как-то. Себя в том числе. Смотрю в зеркало, вижу это отблагороженное с утра лицо — вроде ок, норм. Моя женщина же вечно находит во мне какие-то изъяны. То волосы в носу, то брови неровные, то пятно на галстуке. Постоянная коррекция моих ужасных недостатков называется заботой о моей внешности.

Вообще, тема какая-то неисчерпаемая. Здесь можно и про занятия мужские и женские, и про многозадачность женского мозга, которая иногда приводит к леденящей мужскую кровь интуиции, и про то, как по-разному мы отдыхаем, и про воспитание детей…

Мы как две совершенно разные галактики, которые кружат где-то рядом в бескрайних просторах космоса, то приближаясь, то удаляясь, то любовно переплетаясь, то резко отталкиваясь с чудовищным грохотом взрыва сверхновой.

Мы можем наблюдать, можем удивляться, недоумевать, восхищаться. Только понять не можем.

Женщина — явление прекрасное, манящее и очень загадочное.

А проиллюстрировать интригующую пропасть между нами хотелось бы чудесной историей о том, как одна моя знакомая, которая, между прочим, целый профессор, решила заняться спортом в нашем не слишком изящном районе. Она бежала по осенним улицам, вдыхая влажный воздух, а у подъезда стояли, выпивали два простых нормальных мужичка. Один из которых решил познакомиться, для чего крикнул: «Девушка, куда Вы так торопитесь? На*****е с нами пятьдесят грамм!»