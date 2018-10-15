Команда Кировского отделения охраны заняла второе место в областном чемпионате по самозащите





В Кировском отделении охраны физическая подготовка сотрудников поставлена на особый контроль. Ведь от ее уровня порой зависит не только оперативность задержания правонарушителя, но и личная безопасность.

Среди сотрудников подразделений охраны Могилевской области был проведен чемпионат по самозащите.

Как сообщил начальник Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Геннадий Прищеп, команда Кировского отделения охраны в составе милиционеров группы задержания сержанта милиции Виталия Фролова и сержанта милиции Артема Манько принесла очередную победу в копилку достижений подразделения — они заняли в своей подгруппе (10 команд) почетное второе место.

Мы поздравляем сотрудников с одержанной победой. Желаем здоровья и семейного благополучия!