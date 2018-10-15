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Команда Кировского отделения охраны заняла второе место в областном чемпионате по самозащите

16.10.2018 — Разное | Кировец  
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Команда Кировского отделения охраны заняла второе место в областном чемпионате по самозащите

В Кировском отделении охраны физическая подготовка сотрудников поставлена на особый контроль. Ведь от ее уровня порой зависит не только оперативность задержания правонарушителя, но и личная безопасность.
Среди сотрудников подразделений охраны Могилевской области был проведен чемпионат по самозащите.
Как сообщил начальник Кировского отделения Департамента охраны МВД Республики Беларусь Геннадий Прищеп, команда Кировского отделения охраны в составе милиционеров группы задержания сержанта милиции Виталия Фролова и сержанта милиции Артема Манько принесла очередную победу в копилку достижений подразделения — они заняли в своей подгруппе (10 команд) почетное второе место.
Мы поздравляем сотрудников с одержанной победой. Желаем здоровья и семейного благополучия!

 
 
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В Кировском отделении охраны физическая подготовка сотрудников поставлена на особый контроль. Ведь от ее уровня порой зависит не только оперативность...
 
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