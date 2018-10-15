Осторожно — газ!





В нашей повседневной жизни мы так привыкли к тем благам, которые дает природный газ, что порой беспечно относимся к своей безопасности и своих близких. Мы забываем, что голубое топливо не только создает максимально комфортные бытовые условия, но и таит в себе смертельную опасность. К сожалению, люди часто пренебрегают требованиями Правил пользования газом в быту, не задумываясь при этом, что ставят под угрозу самое дорогое – жизнь.

Одна из самых распространенных причин несчастных случаев – засорение дымохода. И современная автоматика газового оборудования предусматривает обеспечение безопасного режима пользования, но беспечное отношение к воздухообмену, отводу продуктов сгорания, своевременной проверке дымовых и вентиляционных каналов, игнорирование проведения технического обслуживания газового оборудования приводит к трагедиям.

Так, за первое полугодие 2018 г. в республике прои­зошло 5 происшествий, при которых пострадало 5 человек, в том числе со смертельным исходом – 3.

13 апреля в г.Витебске произошло отравление угарным газом со смертельным исходом 2-х человек. По предварительной проверке было выявлено отсутствие акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. 19 февраля в г.Гродно произошло отравление угарным газом со смертельным исходом 1-го человека. Потребитель газа проигнорировал выполнение акта-предписания на замену гофрированного дымохода от проточного газового водонагревателя.

Помните, что для безопасной жизнедеятельности Вашей и Ваших близких необходимо полное выполнение требований Правил пользования газом в быту, а при малейшем запахе газа звоните по номеру 104!

Район газоснабжения.