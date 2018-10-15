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Осторожно — газ!

16.10.2018 — Разное | Кировец  
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Осторожно — газ!

В нашей повседневной жизни мы так привыкли к тем благам, которые дает природный газ, что порой беспечно относимся к своей безопасности и своих близких. Мы забываем, что голубое топливо не только создает максимально комфортные бытовые условия, но и таит в себе смертельную опасность. К сожалению, люди часто пренебрегают требованиями Правил пользования газом в быту, не задумываясь при этом, что ставят под угрозу самое дорогое – жизнь.
Одна из самых распространенных причин несчастных случаев – засорение дымохода. И современная автоматика газового оборудования предусматривает обеспечение безопасного режима пользования, но беспечное отношение к воздухообмену, отводу продуктов сгорания, своевременной проверке дымовых и вентиляционных каналов, игнорирование проведения технического обслуживания газового оборудования приводит к трагедиям.
Так, за первое полугодие 2018 г. в республике прои­зошло 5 происшествий, при которых пострадало 5 человек, в том числе со смертельным исходом – 3.
13 апреля в г.Витебске произошло отравление угарным газом со смертельным исходом 2-х человек. По предварительной проверке было выявлено отсутствие акта проверки технического состояния дымовых и вентиляционных каналов. 19 февраля в г.Гродно произошло отравление угарным газом со смертельным исходом 1-го человека. Потребитель газа проигнорировал выполнение акта-предписания на замену гофрированного дымохода от проточного газового водонагревателя.
Помните, что для безопасной жизнедеятельности Вашей и Ваших близких необходимо полное выполнение требований Правил пользования газом в быту, а при малейшем запахе газа звоните по номеру 104!
Район газоснабжения.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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В нашей повседневной жизни мы так привыкли к тем благам, которые дает природный газ, что порой беспечно относимся к своей безопасности и своих близких. Мы...
 
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