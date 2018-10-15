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Нет формализму и бюрократии. В Беларуси утвердили правила медицинской этики
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Минздрав утвердил правила медицинской этики и деонтологии,
Теперь работники системы здравоохранения должны руководствоваться принципами гуманизма, милосердия, сдержанности, профессионализма, конфиденциальности и толерантности. Нельзя пренебрежительно относится к пациентам, быть с ними грубым, нетактичным, разглашать врачебную тайну. Также недопустимы формализм и бюрократия.
В общении с коллегами и работниками госорганов нужно быть корректным, пунктуальным, компетентным и ответственным. В клиниках можно создать комитет по вопросам медицинской этики и деонтологии, который будет рассматривать вопросы, связанные с нарушениями этических норм, и защищать права пациентов.
Также медработники должны оказывать скорую медпомощь нуждающимся вне больниц − разумеется, насколько могут.
Правила медицинской этики и деонтологии утверждены постановлением Минздрава от 7 августа 2018 года №64. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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