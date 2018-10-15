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Умер сооснователь Microsoft и миллиардер Пол Аллен

16.10.2018 09:07 — Разное | KYKY  
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В США в возрасте 65 лет умер программист и предприниматель Пол Аллен, сообщает пресс-служба Microsoft. Он вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft в 1975 году. В начале октября он рассказал, что врачи обнаружили у него рецидив рака, от которого он излечился несколько лет назад.

«Все мы, кто имел честь работать с Полом, сегодня ощущают невыразимую потерю. Он обладал замечательным интеллектом и страстью решать одни из самых сложных проблем в мире, верой в творческое мышление и новые подходы», − прокомментировал смерть Аллена гендиректор Vulcan Inc Билл Хилф.

Пол Аллен и Билл Гейтс были школьными приятелями. Они основали Microsoft в 1975 году. Уже в 1983 году Аллен покинул компанию, когда врачи обнаружили у него рак, но сохранил часть ее акций и место в совете директоров. Он занялся инвестированием в компании, связанные с технологиями. По оценкам Forbes, его состояние превышало 20 миллиардов долларов.

2 октября Аллен сообщил, что у него вновь диагностировали рак. Он был настроен оптимистично: «За прошедшие девять лет медицина достигла значительного прогресса. Врачи настроены оптимистично и видят положительную динамику после первых сеансов терапии».

 
 
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В США в возрасте 65 лет умер программист и предприниматель Пол Аллен, сообщает пресс-служба Microsoft. Он вместе с Биллом Гейтсом основал Microsoft в 1975 году. В начале...
 
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