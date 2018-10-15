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Аналитики предсказывают новый финансовый кризис: что будет с рублем?

16.10.2018 09:00 — Разное | Myfin  
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Аналитики предсказывают новый финансовый кризис: что будет с рублем?
фото: Myfin.by

Почему кризис близко

Аналитики предсказывают новый финансовый кризис: что будет с рублем?

Сложившуюся ситуацию на мировом валютном рынке прокомментировал финансовый аналитик МГУ, кандидат юридических наук Григорий Лысаковский.

– На протяжении 2017-2018 гг. Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку с 0,5% до 2,25%. В четвертом квартале планируется очередное повышение процентной ставки на 0,25%. Политика повышения процентной ставки продолжится и в 2019 году.

Рост ключевой ставки повышает процент доходности по облигациям казначейства США, представляющим собой надежнейший актив вложения денежных средств в современном финансовом мире.

Это обрушивает рынки развивающихся стран. Так, например, в 2018 году курс турецкой лиры упал с 15,2 до 10,8 лир за один доллар США; курс аргентинского песо с 2 до 1,7 песо за один доллар США. 6 октября 2016 года; курс российского рубля упал с 55 рублей 92 копеек на 27 февраля 2018 до 66 рублей 62 копеек на 08 октября 2018 года.

Сдерживающим фактором резкого падения курса российского рубля является устойчивый тренд на повышение цен на нефть.

В четвертом квартале 2018 года просматривается рубеж достижения уровня цен на нефть в диапазоне 105-115 долларов США за баррель.

В первом полугодии 2019 года рынок ожидает некоторая стабилизация, отличающаяся небольшой волатильностью, с продолжающимся более медленным ростом цен на нефть.

Но, как и всякий цикл, повышение цен на нефть не может быть бесконечным.  Факторы роста цен постепенно ослабнут, нефтедобывающие страны нарастят нефтедобычу вместо государств, в  отношении которых введены санкции, увеличится добыча сланцевой нефти в США. В долгосрочной перспективе цены на нефть могут упасть до уровня 25-30 долларов США за баррель.

На фоне надвигающегося замедления темпов развития мировой экономики, вызванного торговыми войнами США и Китая, нестабильностью курсов валют развивающихся стран, прогнозируемым разворотом цен на нефть, мировую финансовую  систему ждет очередной кризис.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Ситуация на мировом финансовом рынке посылает сигналы о том, что, вероятнее всего, назревает очередной водоворот .
 
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