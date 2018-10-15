Аналитики предсказывают новый финансовый кризис: что будет с рублем?

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Почему кризис близко

Сложившуюся ситуацию на мировом валютном рынке прокомментировал финансовый аналитик МГУ, кандидат юридических наук Григорий Лысаковский.

– На протяжении 2017-2018 гг. Федеральная резервная система США подняла ключевую ставку с 0,5% до 2,25%. В четвертом квартале планируется очередное повышение процентной ставки на 0,25%. Политика повышения процентной ставки продолжится и в 2019 году.

вложения денежных средств в современном финансовом мире. Рост ключевой ставки повышает процент доходности по облигациям казначейства США, представляющим собой надежнейший активв современном финансовом мире.

Это обрушивает рынки развивающихся стран. Так, например, в 2018 году курс турецкой лиры упал с 15,2 до 10,8 лир за один доллар США; курс аргентинского песо с 2 до 1,7 песо за один доллар США. 6 октября 2016 года; курс российского рубля упал с 55 рублей 92 копеек на 27 февраля 2018 до 66 рублей 62 копеек на 08 октября 2018 года.

Сдерживающим фактором резкого падения курса российского рубля является устойчивый тренд на повышение цен на нефть.

цен на нефть в диапазоне 105-115 долларов США за баррель. В четвертом квартале 2018 года просматривается рубеж достижения уровняв диапазоне 105-115 долларов США за баррель.

В первом полугодии 2019 года рынок ожидает некоторая стабилизация, отличающаяся небольшой волатильностью, с продолжающимся более медленным ростом цен на нефть.

Но, как и всякий цикл, повышение цен на нефть не может быть бесконечным. Факторы роста цен постепенно ослабнут, нефтедобывающие страны нарастят нефтедобычу вместо государств, в отношении которых введены санкции, увеличится добыча сланцевой нефти в США. В долгосрочной перспективе цены на нефть могут упасть до уровня 25-30 долларов США за баррель.

На фоне надвигающегося замедления темпов развития мировой экономики, вызванного торговыми войнами США и Китая, нестабильностью курсов валют развивающихся стран, прогнозируемым разворотом цен на нефть, мировую финансовую систему ждет очередной кризис.