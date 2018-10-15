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Белорусский хоккеист отправил шайбу в свои ворота через всю площадку

16.10.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась оказался причастен к одной из самых курьезных шайб сезона.

Этот эпизод случился в третьем периоде матча чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и астанинским «Барысом». Российский клуб вел в счете – 3:2. Игрок казахской команды нарушил правила, и хозяева площадки заменили вратаря на шестого полевого.

Казалось, «Авангарду» ничто не угрожает: ведь в случае, если шайба попала бы к гостям, сразу последовал бы свисток и удаление. Но случилось непредвиденное…


Однако этот казус не помешал «Авангарду» в итоге одержать победу – 5:3.

 
 
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Бывший капитан сборной Беларуси по хоккею Андрей Стась оказался причастен к одной из самых курьезных шайб сезона.
 
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