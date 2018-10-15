Белорусский хоккеист отправил шайбу в свои ворота через всю площадку

Этот эпизод случился в третьем периоде матча чемпионата КХЛ между омским «Авангардом» и астанинским «Барысом». Российский клуб вел в счете – 3:2. Игрок казахской команды нарушил правила, и хозяева площадки заменили вратаря на шестого полевого.





Казалось, «Авангарду» ничто не угрожает: ведь в случае, если шайба попала бы к гостям, сразу последовал бы свисток и удаление. Но случилось непредвиденное…





Однако этот казус не помешал «Авангарду» в итоге одержать победу – 5:3.