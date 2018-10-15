Авария российской ракеты: возможна диверсия, считает следствие РФ





Фото: Bill Ingalls / NASA





Отмечается, что комиссия "установила факт несрабатывания" одного из пирозамков клапана бака окислителя, при нормальной работе которого истекающие газы уводят отработавшие боковые блоки ракеты в стороны.





Причины этого не ясны, отметил источник.





"Либо должным образом не проведен предстартовый контроль, либо сами проверки не способны выявить такую неисправность и требуется разработка дополнительных методик контроля, либо, что не исключено комиссией, авария могла быть следствием саботажа", - заявил он.





С учетом того, что это был пилотируемый полет и могли погибнуть люди, речь, вероятно, идет фактически о подозрении в совершении диверсии.





Сегодня, 16 октября, эксперты корпорации Энергия расскажут СМИ о создании и принципе работы системы аварийного спасения экипажа, а завтра в Центре подготовки космонавтов состоится пресс-конференция с участием космонавта Алексея Овчинина и топ-чиновника Роскосмоса Сергея Крикалева.





11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур на ускорителе второй ступени российской ракеты-носителя Союз-ФГ, которая должна была вывести на орбиту корабль Союз МС-10 с двумя членами экипажа для МКС, случилась авария. Следствие нашло, что на ракете был неисправный клапан бака окислителя.





Экипаж из астронавта NASA Ника Хейга и космонавта Роскосмоса Алексея Овчинина экстренно приземлялся в спасательной капсуле; посадка была успешной.



