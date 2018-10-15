Германия отправила в Марокко к жене-белоруске осужденного за теракт 11 сентября

Он отрицал причастность к теракту, но признавал связь с гамбургской террористической ячейкой "Аль-Каиды" (на поручение террористов он совершал банковские переводы, помогал скрываться злоумышленникам). Мунир аль-Мотасадек был осужден в 2007 году на 15 лет лишения свободы и с учетом предварительного заключения уже почти полностью отбыл этот срок в немецкой тюрьме (он заканчивался в начале 2019-го). В понедельник в аэропорт Гамбурга его привезли на вертолете, чтобы посадить на регулярный рейс до Марокко, информирует