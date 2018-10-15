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Германия отправила в Марокко к жене-белоруске осужденного за теракт 11 сентября
Германия депортировала в Марокко 44-летнего Мунира аль-Мотасадека, пособника исламистов, совершивших теракт 11 сентября 2001-го в США (тогда погибли почти 3 тысячи человек).
Он отрицал причастность к теракту, но признавал связь с гамбургской террористической ячейкой "Аль-Каиды" (на поручение террористов он совершал банковские переводы, помогал скрываться злоумышленникам). Мунир аль-Мотасадек был осужден в 2007 году на 15 лет лишения свободы и с учетом предварительного заключения уже почти полностью отбыл этот срок в немецкой тюрьме (он заканчивался в начале 2019-го). В понедельник в аэропорт Гамбурга его привезли на вертолете, чтобы посадить на регулярный рейс до Марокко, информирует
Известно, что в Марокко живут жена депортированного Мария, гражданка Беларуси, и двое детей.
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Германия депортировала в Марокко 44-летнего Мунира аль-Мотасадека, пособника исламистов, совершивших теракт 11 сентября 2001-го в США (тогда погибли почти 3 тысячи...
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