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РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии

16.10.2018 09:13 — Разное | Партизан  
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Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Игорь Якимчук. Он перечислил список территорий, где расположены «запретные» для прихожан РПЦ храмы.

РПЦ назвала наказания за молитвы в храмах Константинопольской патриархии
Якимчук пояснил, что в Турции речь идет о всех действующих храмах Стамбула и о единственном действующем храме в традиционной зоне отдых российских туристов — в Анталии. Кроме того, под запрет подпадают ряд церквей в Греции — на Крите и на островах Додеканеса, расположенных в юго-восточной части Эгейского моря, самый большой из которых — Родос.

Кроме того он подтвердил, что запрет будет распространяться и на церкви Афона. «Конечно, есть еще Афон, который также в юрисдикции Константинополя, но отдыхать туда не ездят», — добавил он.

Если верующие не будут следовать решению Синода, им предстоит покаяться об этом на исповеди, предупредил Якимчук. «За отказ следовать такого рода запретам для духовенства предусмотрены наказания (прещения), а для мирян — покаяние на исповеди в непослушании Церкви», — сказал он.

Среди наказаний для священнослужителей предусмотрены освобождение от должности, временное или пожизненное запрещение в священнослужении, извержение из сана и отлучение от Церкви, пишет РБК.

 
 
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Верующие РПЦ после решения Священного синода не должны молиться в храмах Константинопольской патриархии, напомнил секретарь Отдела внешних церковных связей...
 
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