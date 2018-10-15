|
Беларусь накормит Россию: подписан баланс поставок продуктов
На пятом форуме регионов Беларуси и России в Могилеве подписаны балансы взаимных поставок продовольствия на следующий год на 3 миллиарда долларов.
Такая информация была озвучена 15 октября начальником главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Алексеем Богдановым на пресс-конференции.
«В рамках последней встречи с российскими коллегами и разработки балансов на 2019 год мы со всей ответственностью заявляем, что мы друг друга услышали и нашли гармонию», – отметил А. Богданов.
По словам представителя ведомства, в 2019 году будут увеличены объемы экспорта в Российскую Федерацию готовой продукции, в частности, цельномолочной продукции, сыров, мяса, кефира, йогуртов и др. Вместе с тем планируется снизить объемы экспорта сырья, а именно сухого и концентрированного молока.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На пятом форуме регионов Беларуси и России в Могилеве подписаны балансы взаимных поставок продовольствия на следующий год на 3 миллиарда долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)