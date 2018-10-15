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В Банке БелВЭБ будут мощные кадровые перестановки?

16.10.2018 09:10 — Разное | Партизан  
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Смена правительства Беларуси вызывает ответное цунами в банковском секторе. Рассказываем о вероятных громких изменениях в менеджменте банков.

В Банке БелВЭБ будут мощные кадровые перестановки?
Все пришло в движение в августе, когда глава Беларуси внезапно сменил верхушку правительства страны. Так, должностей лишились премьер-министр Андрей Кобяков и вице-премьер Василий Матюшевский. Однако бывшие чиновники отнюдь не унывали и оперативно прошли аттестацию на соответствие руководящим должностям в коммерческих банках. 

Хронологически первым стал Василий Матюшевский. 13 сентября он получил свидетельства о соответствии нескольким должностям — руководителя банка, заместителя банка, члена правления банка и независимого директора банка. За спиной у Матюшевского — 4-летнее руководство БПС-Сбербанком и опыт работы в Нацбанке. По сути, Василий Станиславович возвращается в родную для него стихию. 

4 октября комиссию Нацбанка успешно прошел бывший премьер Андрей Кобяков. Список должностей, на которые Андрей Владимирович теперь может претендовать, идентичен перечню притязаний у Матюшевского. Последний вместе с Латыповым даже подписал Кобякову рекомендательное письмо. 

Куда же могут перейти такие ценные кадры с большим аппаратным влиянием и связями? Подсказку дают события 11 октября. В этот день свидетельство по должности независимого директора банка вдруг получил председатель правления Банка БелВЭБ Николай Лузгин. Рекомендации Лузгину дали председатели правления БСБ Банка (Сергей Дубков) и Банка Москва-Минск (Игорь Лихогруд). Интересно, что другой «аттестат» Лузгина — о соответствии квалификации руководителя банка — истекает только в январе 2020 года. То есть видимых причин получать новую бумажку от Нацбанка у Лузгина вроде бы нет. Сам Николай Владимирович с 1998 по 2013 год работал в правлении НБРБ. Да и независимый директор — должность не в правлении банка, а в наблюдательном совете. 

Логичным объяснением может быть кадровая перестановка в Банке БелВЭБ. К примеру, Лузгин уходит в наблюдательный совет, а кто-то из пары Матюшевский-Кобяков возглавляет банк. Благо, если верить сайту Банка БелВЭБ, его наблюдательным советом руководит еще один выходец из НБРБ — Надежда Ермакова. Более того, Ермакова совмещает работу в Банке БелВЭБ с должностью независимого директора в БСБ Банке. Том самом БСБ Банке, которым рулит Сергей Дубков, имеющий длительный опыт работы в НБРБ. Не исключено, что Надежде Андреевне мягко предложат «потесниться» ради устроения жизни бывших коллег по Нацбанку. Понятно и то, что случись такое предложение, оно не может быть отклонено. Во всяком случае, вероятность этого сценария стремится к нулевой.
 
Теги: Минск
 
 
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Смена правительства Беларуси вызывает ответное цунами в банковском секторе. Рассказываем о вероятных громких изменениях в менеджменте банков.
 
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