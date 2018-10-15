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Андрей Поротников: Минск и из православного раскола извлечет пользу
Сопереживание Москве в этом деликатном моменте — еще один способ продемонстрировать свою лояльность без материальных затрат.
Шестичасовое заседание Священного Синода Русской православной церкви в Минске завершилось вечером 15 октября церковным расколом. По окончании синода митрополитом Волоколамским Иларионом было объявлено о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. «Мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — сказал митрополит. По словам Илариона, Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем.
Незаметно и невредно
«В Беларуси православный раскол будет воспринят совершенно иначе, чем в Украине и России, - отметил в интервью
Белорусам же, по мнению Андрея Поротникова, это мероприятие — Священный синод — и не было особо интересно: «Как мы видели, никто под епархией Белорусской православной церкви не стоял и не молился за сохранение единства или с плакатами против Вселенского патриарха Варфоломея. То есть даже с точки зрения общественной реакции — это стало событием очень средней величины. Белорусы не настолько религиозны, а вот в России и Украине — да, раскол становится главным медийным событием. И равнодушие наших сограждан к этому вопросу — это больше плюс, чем минус, значит, религиозный фактор не может послужить у нас инструментом для расшатывания ситуации».
Безрадостное будущее РПЦ в Украине?
Сложно прогнозировать, насколько будет использован Москвой факт раскола для обострения ситуации в Украине, отметил Андрей Поротников. «Но несомненно, что вопрос автокефалии был решен у Порошенко давно, всем сегодняшним событиям предшествовала работа нескольких лет. Сейчас будет просто оформление ранее принятого решения. Я думаю, что ничего хорошего Русскую православную церковь в Украине не ждет — она окажется и под прессом общественных активистов, и под прессом украинского государства. И потихоньку, но Московский патриархат начнет терять здесь свои приходы», - считает эксперт.
Годы, если не пару десятилетий
«Заявления прозвучали жесткие, но с возможностью отыграть ситуацию назад, ведь стороны понимают последствия такого действительно исторического события. И конечно, осколком выглядит Москва, у Константинополя совсем другой статус, рвать отношения со Вселенским патриархом — это шаг с последствиями, - отметил Андрей Поротников. - Интересно, что в ближайшие годы самой крупной может стать Румынская православная церковь, которая считает себя не по количеству прихожан, а приходов. Сейчас она вторая в мире, плюс идет активное наступление в Молдове. Что дополнительно печалит россиян, они теряют статус крупнейшей церкви и уступают румынам, к которым всегда относились высокомерно».
Процесс создания единой поместной православной церкви в Украине будет растянут «на ближайшие годы а может быть и на пару десятилетий». «Но за спиной у церкви будет стоять украинское государство, которое когда хочет, может быть убедительным. А тут — очевидно хочет», - сказал Андрей Поротников.
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Сопереживание Москве в этом деликатном моменте — еще один способ продемонстрировать свою лояльность без материальных затрат.
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