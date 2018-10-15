Андрей Поротников: Минск и из православного раскола извлечет пользу

Шестичасовое заседание Священного Синода Русской православной церкви в Минске завершилось вечером 15 октября церковным расколом. По окончании синода митрополитом Волоколамским Иларионом было объявлено о полном разрыве евхаристических отношений с Константинопольским патриархатом. «Мы не сможем совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, наши архиереи и священники не смогут участвовать в совершении литургий совместных с иерархами и священниками Константинопольского патриархата, а миряне не смогут причащаться в храмах Константинопольского патриархата», — сказал митрополит. По словам Илариона, Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединяется к решению о прекращении отношений с Константинополем.





Незаметно и невредно





Thinktanks.by координатор аналитического проекта Belarus Security Blog Андрей Поротников. - У нас своя специфика. Во-первых, у нас не настолько религиозное население, во-вторых, у нас церковь, по сути, это часть государства, практически государственный институт, хотя формально это религиозное объединение вроде бы с государством и не связано. Поэтому не думаю, что здесь мы заметим сколь-нибудь серьезное влияние раздора между Москвой, с одной стороны, и Киева с Константинополем с другой. Другое дело, что сам церковный раскол в принципе играет на руку официальному Минску, ведь это еще один способ продемонстрировать свою лояльность Кремлю, при этом не принимая на себя никаких практических обязательств, но улучшив перспективы получения, например, очередного кредита». «В Беларуси православный раскол будет воспринят совершенно иначе, чем в Украине и России, - отметил в интервьюкоординатор аналитического проекта Belarus Security Blog. - У нас своя специфика. Во-первых, у нас не настолько религиозное население, во-вторых, у нас церковь, по сути, это часть государства, практически государственный институт, хотя формально это религиозное объединение вроде бы с государством и не связано. Поэтому не думаю, что здесь мы заметим сколь-нибудь серьезное влияние раздора между Москвой, с одной стороны, и Киева с Константинополем с другой. Другое дело, что сам церковный раскол в принципе играет на руку официальному Минску, ведь это еще один способ продемонстрировать свою лояльность Кремлю, при этом не принимая на себя никаких практических обязательств, но улучшив перспективы получения, например, очередного кредита».





Белорусам же, по мнению Андрея Поротникова, это мероприятие — Священный синод — и не было особо интересно: «Как мы видели, никто под епархией Белорусской православной церкви не стоял и не молился за сохранение единства или с плакатами против Вселенского патриарха Варфоломея. То есть даже с точки зрения общественной реакции — это стало событием очень средней величины. Белорусы не настолько религиозны, а вот в России и Украине — да, раскол становится главным медийным событием. И равнодушие наших сограждан к этому вопросу — это больше плюс, чем минус, значит, религиозный фактор не может послужить у нас инструментом для расшатывания ситуации».





Безрадостное будущее РПЦ в Украине?





Сложно прогнозировать, насколько будет использован Москвой факт раскола для обострения ситуации в Украине, отметил Андрей Поротников. «Но несомненно, что вопрос автокефалии был решен у Порошенко давно, всем сегодняшним событиям предшествовала работа нескольких лет. Сейчас будет просто оформление ранее принятого решения. Я думаю, что ничего хорошего Русскую православную церковь в Украине не ждет — она окажется и под прессом общественных активистов, и под прессом украинского государства. И потихоньку, но Московский патриархат начнет терять здесь свои приходы», - считает эксперт.





Годы, если не пару десятилетий





«Заявления прозвучали жесткие, но с возможностью отыграть ситуацию назад, ведь стороны понимают последствия такого действительно исторического события. И конечно, осколком выглядит Москва, у Константинополя совсем другой статус, рвать отношения со Вселенским патриархом — это шаг с последствиями, - отметил Андрей Поротников. - Интересно, что в ближайшие годы самой крупной может стать Румынская православная церковь, которая считает себя не по количеству прихожан, а приходов. Сейчас она вторая в мире, плюс идет активное наступление в Молдове. Что дополнительно печалит россиян, они теряют статус крупнейшей церкви и уступают румынам, к которым всегда относились высокомерно».





Процесс создания единой поместной православной церкви в Украине будет растянут «на ближайшие годы а может быть и на пару десятилетий». «Но за спиной у церкви будет стоять украинское государство, которое когда хочет, может быть убедительным. А тут — очевидно хочет», - сказал Андрей Поротников.