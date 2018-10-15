Модернизацию Мозырского НПЗ оценили в 1млрд долларов

На предприятии появится установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Благодаря этому увеличатся объемы производства, – проинформировал в эфире телеканала «Беларусь-1» гендиректор нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов.





Известно, что в Мозырь уже прибыл крупногабаритный груз – вес каждой фуры составлял 150 тонн. Диаметр агрегатов достигает почти 7 метров. Доставка груза из Литвы на белорусское предприятие заняла 10 дней.





Как сообщили в эфире телеканала, в совокупном объеме данная поставка является рекордной для Беларуси.

– Сейчас мы строим очередной технологический комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Строительство находится в активной стадии. Аппараты, которые вы увидели – это крупногабаритные агрегаты, поставленные для дальнейшего монтажа на установку гидрокрекинга, – отметил директор НПЗ.





К настоящему времени на предприятие поставлено 14 из 16 емкостей для гидрокрекинга. Как следует из эфира «Беларусь-1», стоимость всего комплекса (оборудование от поставщика из Италии) оценивается в 1млрд. долларов, что делает инвестиционный проект одним из самых дорогих в истории Мозырского НПЗ.