ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Модернизацию Мозырского НПЗ оценили в 1млрд долларов

16.10.2018 09:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
НПЗ в Мозыре проводит модернизацию.

На предприятии появится установка гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Благодаря этому увеличатся объемы производства, – проинформировал в эфире телеканала «Беларусь-1» гендиректор нефтеперерабатывающего завода Виталий Павлов.

Известно, что в Мозырь уже прибыл крупногабаритный груз – вес каждой фуры составлял 150 тонн. Диаметр агрегатов достигает почти 7 метров. Доставка груза из Литвы на белорусское предприятие заняла 10 дней.

Как сообщили в эфире телеканала, в совокупном объеме данная поставка является рекордной для Беларуси.
 
– Сейчас мы строим очередной технологический комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. Строительство находится в активной стадии. Аппараты, которые вы увидели – это крупногабаритные агрегаты, поставленные для дальнейшего монтажа на установку гидрокрекинга, – отметил  директор НПЗ.

К настоящему времени на предприятие поставлено 14 из 16 емкостей для гидрокрекинга. Как следует из эфира «Беларусь-1», стоимость всего комплекса (оборудование от поставщика из Италии) оценивается в 1млрд. долларов, что делает инвестиционный проект одним из самых дорогих в истории Мозырского НПЗ.

 
 
Ссылка на источник 28
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НПЗ в Мозыре проводит модернизацию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Крымінал-дайджэст
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Герой працы
Газета Авангард
Петрыкаускiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика