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Ученые рассказали, какие мужчины могут не дожить до пенсии
Мужское бесплодие порождает раннюю смерть.
К данному выводу пришли ученые из Копенгагенского университета.
В ходе тщательного исследование, специалисты установили, что если у мужчины отсутствуют сперматозоиды в семенной жидкости, то его продолжительность жизни составляет всего 48,8 лет.
Фертильность играет основную роль в здоровье мужчины. Азооспермия пагубно влияет на продолжительность жизни представителя сильного пола.
Мужчины с таким диагнозом умирают вдвое чаще, не дожив до старости.
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Мужское бесплодие порождает раннюю смерть.
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