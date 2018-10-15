Ученые рассказали, какие мужчины могут не дожить до пенсии

К данному выводу пришли ученые из Копенгагенского университета.





В ходе тщательного исследование, специалисты установили, что если у мужчины отсутствуют сперматозоиды в семенной жидкости, то его продолжительность жизни составляет всего 48,8 лет.





Фертильность играет основную роль в здоровье мужчины. Азооспермия пагубно влияет на продолжительность жизни представителя сильного пола.

Мужчины с таким диагнозом умирают вдвое чаще, не дожив до старости.