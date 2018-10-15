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Ученые рассказали, какие мужчины могут не дожить до пенсии

16.10.2018 09:04 — Разное | Партизан  
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Мужское бесплодие порождает раннюю смерть.

К данному выводу пришли ученые из Копенгагенского университета.

В ходе тщательного исследование, специалисты установили, что если у мужчины отсутствуют сперматозоиды в семенной жидкости, то его продолжительность жизни составляет всего 48,8 лет.

Фертильность играет основную роль в здоровье мужчины. Азооспермия пагубно влияет на продолжительность жизни представителя сильного пола.  
 
Мужчины с таким диагнозом умирают вдвое чаще, не дожив до старости.

 
 
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Мужское бесплодие порождает раннюю смерть.
 
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