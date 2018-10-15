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За один месяц Беларусь получила больше убытков, чем за все предыдущие

16.10.2018 09:02 — Разное | Партизан  
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Таковы неутешительные итоги работы предприятий реального сектора. Banki24 объяснили, что стало причиной финансового обвала.

За один месяц Беларусь получила больше убытков, чем за все предыдущие
По расчетам Белстата убытки убыточных организаций Беларуси за 8 месяцев 2018 года составили 2 723 млн BYN. По сравнению с 2017 годом финансовые потери увеличились на 77,3%. 

Самым неудачным месяцем года для предприятий стал август. Убытки за один этот месяц превысили потери за все предыдущие месяцы 2018 года — 1 404 против 1 319 млн BYN. Общий финансовый результат всех предприятий за август составил минус 790 млн BYN (убыток) против 957 млн BYN (прибыль) в 2017 году. Что же вызвало огромный откат в финансах? 

Чистая прибыль предприятий состоит из результатов от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые уменьшаются на размер уплаченных налогов. С прибылью от текущей деятельности в августе все было неплохо. От реализации продукции за август предприятия получили 1 642 млн BYN — наибольшую сумму в 2018 году. Значит плачевные финансы реального сектора объясняются убытками от инвестиционной и финансовой деятельности. 

Объем убытков растет под влиянием увеличения долговой нагрузки и девальвации белорусского рубля. Долговая нагрузка на предприятия в августе осталась на уровне июня и июля — около 5 млрд BYN. Отсюда следует, что основной негатив в состояние финансов внесла девальвация. 

За август 2018 года белорусский рубль обесценился к доллару на 4,4%, к евро — на 4,7%. Рост номинального курса наблюдался лишь к российскому рублю — на 3,8%. Российский рубль занимает главное место в валютной корзине Нацбанка и внешней торговле Беларуси. Однако валютные долги предприятий реального сектора номинированы преимущественно в долларах и евро. 


Еще летом в НБНБ подсчитали, что снижение курса USD/BYN на 1% ведет к потерям компаний в 230 млн BYN. Ясно, что кратно бóльшая девальвация вызывает кратно бóльшие потери. В августе 2018 года так и произошло. Главный финансовый удар в августе получила обрабатывающая промышленность Беларуси. За этот месяц убыточные предприятия «обработки» понесли потери на 879 млн BYN. Самыми пострадавшими отраслями обрабатывающей промышленности стали деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность — убыток убыточных в 221 млн BYN, нефтепереработка — 84 млн BYN, шинная промышленность и цементные заводы — 155 млн BYN, металлургия — 117 млн BYN, машиностроение — 86 млн BYN. 

Гигантские убытки в августе получили убыточные предприятия строительства — 330 млн BYN. Скорее всего, потери связаны со строительством АЭС в Островецком районе.

 
 
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Таковы неутешительные итоги работы предприятий реального сектора. Banki24 объяснили, что стало причиной финансового обвала.
 
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