За один месяц Беларусь получила больше убытков, чем за все предыдущие

По расчетам Белстата убытки убыточных организаций Беларуси за 8 месяцев 2018 года составили 2 723 млн BYN. По сравнению с 2017 годом финансовые потери увеличились на 77,3%.





Самым неудачным месяцем года для предприятий стал август. Убытки за один этот месяц превысили потери за все предыдущие месяцы 2018 года — 1 404 против 1 319 млн BYN. Общий финансовый результат всех предприятий за август составил минус 790 млн BYN (убыток) против 957 млн BYN (прибыль) в 2017 году. Что же вызвало огромный откат в финансах?





Чистая прибыль предприятий состоит из результатов от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности, которые уменьшаются на размер уплаченных налогов. С прибылью от текущей деятельности в августе все было неплохо. От реализации продукции за август предприятия получили 1 642 млн BYN — наибольшую сумму в 2018 году. Значит плачевные финансы реального сектора объясняются убытками от инвестиционной и финансовой деятельности.





Объем убытков растет под влиянием увеличения долговой нагрузки и девальвации белорусского рубля. Долговая нагрузка на предприятия в августе осталась на уровне июня и июля — около 5 млрд BYN. Отсюда следует, что основной негатив в состояние финансов внесла девальвация.





За август 2018 года белорусский рубль обесценился к доллару на 4,4%, к евро — на 4,7%. Рост номинального курса наблюдался лишь к российскому рублю — на 3,8%. Российский рубль занимает главное место в валютной корзине Нацбанка и внешней торговле Беларуси. Однако валютные долги предприятий реального сектора номинированы преимущественно в долларах и евро.









Еще летом в НБНБ подсчитали, что снижение курса USD/BYN на 1% ведет к потерям компаний в 230 млн BYN. Ясно, что кратно бóльшая девальвация вызывает кратно бóльшие потери. В августе 2018 года так и произошло. Главный финансовый удар в августе получила обрабатывающая промышленность Беларуси. За этот месяц убыточные предприятия «обработки» понесли потери на 879 млн BYN. Самыми пострадавшими отраслями обрабатывающей промышленности стали деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность — убыток убыточных в 221 млн BYN, нефтепереработка — 84 млн BYN, шинная промышленность и цементные заводы — 155 млн BYN, металлургия — 117 млн BYN, машиностроение — 86 млн BYN.





Гигантские убытки в августе получили убыточные предприятия строительства — 330 млн BYN. Скорее всего, потери связаны со строительством АЭС в Островецком районе.