Недели ВТО стартуют в Беларуси

В пресс-службе Витебского облисполкома сообщили журналистам, серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию открывается 16 октября.

В мероприятии примут участие международные и национальные эксперты, а также специалисты в области внешней торговли и ВТО, сотрудники МИД Беларуси, представители международных организаций и ведомств страны.

Основной темой проводимого круглого стола являются актуальные вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО, включая правила работы на пространстве всемирной организации.





Отмечено, что в ходе дискуссий участникам будет представлено разработанное в 2018 году пособие "ВТО в интересах предприятий", в котором изложены базовые нормы и правила, предусмотренные соглашениями ГАТТ/ВТО.





Присоединение к ВТО является для Беларуси одной из приоритетных задач внешнеторговой политики, это позволит стране обеспечить стабильные условия торговли на международном рынке.