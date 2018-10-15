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Недели ВТО стартуют в Беларуси

16.10.2018 08:58 — Разное | Партизан  
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Присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси.

В пресс-службе Витебского облисполкома сообщили журналистам, серия региональных круглых столов с бизнес-сообществом по вопросам вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию открывается 16 октября.

Стало известно, что первый из них состоится сегодня в Витебске.

В мероприятии примут участие международные и национальные эксперты, а также специалисты в области внешней торговли и ВТО, сотрудники МИД Беларуси, представители международных организаций и ведомств страны.

Основной темой проводимого круглого стола являются актуальные вопросы о процессе, статусе и последствиях вступления в ВТО, включая правила работы на пространстве всемирной организации.

Отмечено, что в ходе дискуссий участникам будет представлено разработанное в 2018 году пособие "ВТО в интересах предприятий", в котором изложены базовые нормы и правила, предусмотренные соглашениями ГАТТ/ВТО.

Присоединение к ВТО является для Беларуси одной из приоритетных задач внешнеторговой политики, это позволит стране обеспечить стабильные условия торговли на международном рынке.

 
Теги: Витебск
 
 
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Присоединение к ВТО является одной из приоритетных задач внешнеторговой политики Беларуси.
 
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