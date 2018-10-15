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На беларусские АЗС начинают поставлять зимнее дизельное топливо
«Нафтан» и «Мозырский НПЗ» с 15 октября переходят на выпуск зимнего дизельного топлиов.
В течение этой недели оно должно поступать на автозаправочные станции. На колонках «Белоруснефти» оно маркируется как «ДТ-З-К5».
Полную замену дизельного топлива на АЗС с летнего сорта С на зимний F планируется закончить до 1 ноября, сообщает
Дизельное топливо сорта С можно использовать при температуре до минус 5, сорта F — до минус 20. Кроме того, до 1 ноября на АЗС должно появится топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2). Оно может использоваться при температуре воздуха до минус 32 градусов.
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«Нафтан» и «Мозырский НПЗ» с 15 октября переходят на выпуск зимнего дизельного топлиов.
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