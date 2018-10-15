На беларусские АЗС начинают поставлять зимнее дизельное топливо

«Вестник «Белнефтехима» . Полную замену дизельного топлива на АЗС с летнего сорта С на зимний F планируется закончить до 1 ноября, сообщает





Дизельное топливо сорта С можно использовать при температуре до минус 5, сорта F — до минус 20. Кроме того, до 1 ноября на АЗС должно появится топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2). Оно может использоваться при температуре воздуха до минус 32 градусов.