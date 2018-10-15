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Coca-Cola по ошибке пожелала новозеландским покупателям смерти

16.10.2018 08:45 — Разное | Партизан  
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Компания использовала слоган на английском и языке маори для привлечения покупателей в Новой Зеландии, но, кажется, только напугала местное население.

Coca-Cola разместила слоган «Kia ora, mate» на вендинговых автоматах на смеси маорийского и английского, но забыла о существовании межъязыковых омонимов.


 
«Kia ora» на языке маори, коренных жителей Новой Зеландии, означает «здравствуй» или «привет», а «mate» значит по-английски «приятель» или «дружище». Однако маркетологи не учли, что с маорийского то же слово «mate» переводится как «смерть». В результате вместо фразы «привет, приятель» получилось «привет, смерть», сообщает NZ Herald.

Тем не менее некоторые новозеландцы считают, что слоган на удивление честный и точный из-за большого количества сахара в напитке и его вреда для здоровья.

 
 
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Компания использовала слоган на английском и языке маори для привлечения покупателей в Новой Зеландии, но, кажется, только напугала местное население.
 
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