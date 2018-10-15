Coca-Cola по ошибке пожелала новозеландским покупателям смерти

Coca-Cola разместила слоган «Kia ora, mate» на вендинговых автоматах на смеси маорийского и английского, но забыла о существовании межъязыковых омонимов.









NZ Herald . «Kia ora» на языке маори, коренных жителей Новой Зеландии, означает «здравствуй» или «привет», а «mate» значит по-английски «приятель» или «дружище». Однако маркетологи не учли, что с маорийского то же слово «mate» переводится как «смерть». В результате вместо фразы «привет, приятель» получилось «привет, смерть», сообщает





Тем не менее некоторые новозеландцы считают, что слоган на удивление честный и точный из-за большого количества сахара в напитке и его вреда для здоровья.