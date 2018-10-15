Макей рассказал о проработке визитов Лукашенко в Европу

В Люксембурге в понедельник прошла встреча стран "Восточного партнерства" со странами ЕС. По завершении переговоров министру задали вопрос, рассматриваются ли предложения о визите белорусского лидера в европейские страны.





"Ведется проработка, но мы привыкли говорить всегда о свершившихся мероприятиях. Есть вещи, на которые мы смотрим очень внимательно: какая тематика визита, будет ли отдача и польза от того или иного визита. Предложения, соответственно, докладываются президенту", — сказал Макей журналистам.



