Белоруски попали в Топ-10 самых высоких девушек

"Белновости" . Выяснилось, что представители сильного пола предпочитают женщин небольшого роста, пишут





Вместе с тем этот же журнал обнаружил, что на Туманном Альбионе идеальным женским ростом считается 170см. А средний показатель в государстве составляет 164,4см. В связи с этим MAXIM Online решило провести собственное «расследование» на предмет того, в каких странах живут самые высокие и самые низкие женщины. Белоруски вошли в первую десятку.





На 50-м месте, самом последнем, расположилась Андорра. В этом «застрявшем» между Испанией и Францией государстве средний рост девушек составляет 162,9см. Чуть-чуть выше грузинки (49 место) – 162,98см. Удивительно, но в ТОП-3 самых низких женщин вошли и представительницы Португалии – 163,4см.





Смуглянки-молдованки заняли 45 позицию – 163,24см. Чуть выше их не менее смуглые испанки – 163,4см. Жительницы из США – на 42 месте (163,54см), британки – на 38-м (164,4см). Девушки из Польши занимают 33 место (164,59см), а на 23-м – россиянки (165,27см).





В ТОП 10 самых высоких девушек вошли украинки, заняв десятое место (166,34см). А на девятом – белоруски. Средний рост наших соотечественниц составляет 166,35см. На 8-м месте – литовки (166,62см).





Самые же высокорослые дамы проживают в Латвии – 169,8см. В тройку лидеров также вошли женщины из Нидерландов и Эстонии – 168,72см и 168,67см. соответственно.