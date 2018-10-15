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ВПК Беларуси ждет реорганизация

16.10.2018 08:32 — Разное | Партизан  
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Белорусская оборонка пройдет процесс консолидации с целью более эффективного использования имеющегося потенциала, пишет “Беларусь в фокусе”.

ВПК Беларуси ждет реорганизация
5 октября Александр Лукашенко посетил 174-й полигон в Брестской области, где ознакомился с новой и модернизированной военной техникой, которая производится на предприятиях ВПК Беларуси. Традиционно беларуский руководитель сделал ряд заявлений, которые вызвали широкий общественный резонанс.

Между тем, на одну важную оговорку А. Лукашенко СМИ внимания не обратили: беларуский ВПК будет реорганизован. Планируется объединить предприятия по направлениям их деятельности, в частности в области разработки и производства БПЛА. Пока неясен формат и организационная форма такой консолидации. Неизвестно, затронет ли она только разработку или также и производство. И какой будет судьба уже существующих холдингов. В результате можно ожидать слияния компаний ВПК, находящихся в государственной собственности.

Стоит отметить, что идея консолидации разработчиков и производителей оборонной продукции одного направления имеет многолетнюю историю. Речь идет в первую очередь об объединении потенциалов предприятий, работающих по приоритетным для отечественного ВПК направлениям.

Сама идея реорганизации ВПК Беларуси является косвенным свидетельством того, что имеющиеся результаты работы отрасли по приоритетным направлениям не в полной мере отвечают ожиданиям руководства страны.

При этом слияние ныне конкурирующих разработчиков и производителей оборонной продукции без дополнительных государственных инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (R&D) даст в лучшем случае ограниченный эффект. Развитие высокотехнологичных отраслей производства (и ВПК в их числе) требует не только оптимизации организационной структуры, но и совершенствования системы финансирования разработок в этой сфере, а также увеличения объемов выделяемых на эти цели средств.
 
 
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Белорусская оборонка пройдет процесс консолидации с целью более эффективного использования имеющегося потенциала, пишет “Беларусь в фокусе”.
 
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