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Умер соратник и партнер Билла Гейтса по Microsoft

16.10.2018 09:14 — Разное | Ежедневник  
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Умер соратник и партнер Билла Гейтса по Microsoft

фото: tass.ru

Пол Аллен, основавший Microsoft вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом в 1975 году, умер в возрасте 65 лет.

В мартовском списке Forbes миллиардер занимал 44-е место с состоянием около 20,5 млрд долларов, пишет ТАСС.

Неходжкинскую лимфому у Аллена нашли еще в 2009 году. Болезнь удалось подавить, но в октябре этого года бизнесмен объявил, что она вернулась. Аллен отошел от дел, сохранив контроль над большим пакетом акций корпорации Microsoft.

Бизнесмен занимался общественной деятельностью, благотворительностью, спонсорством.

 
 
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Пол Аллен, основавший Microsoft вместе со своим школьным приятелем Биллом Гейтсом в 1975 году, умер в возрасте 65 лет.
 
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