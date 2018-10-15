Семь лет колонии за пьяную аварию. В Бресте огласили приговор по ДТП, в котором пострадали четверо

16 октября в суде Московского района Бреста огласили приговор по обвинению 32-летнего жителя Бреста в ДТП, в котором пострадали четыре человека .



Фото: ГАИ УВД Брестского облисполкома

Водителя Audi признали виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого и менее тяжких телесных повреждений. Ему назначили 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, а также лишили прав на 5 лет, сообщил TUT.BY помощник прокурора города Бреста Егор Кронда.

Напомним, ночью 27 ноября прошлого года брестчанин на Audi ехал по улице 28 июля по направлению к улице Луцкой со скоростью около 133 км/ч при разрешенных 60 км/ч.

На перекрестке с Варшавским шоссе он не остановился на красный, а продолжил движение с прежней скоростью. В результате Audi врезался в Volkswagen, который поворачивал налево на зеленый.

Видео: WikiLink Интернет-Провайдер

В ДТП пассажир Audi получил тяжкие телесные повреждения, а водитель и два пассажира Volkswagen — менее тяжкие.

Освидетельствование водителя Audi показало 2,58 промилле.

В суде мужчина свою вину не признал и отрицал, что на момент аварии находился за рулем Audi. Он отметил, что помнит лишь, как сел на переднее пассажирское сиденье, а потом очнулся в больнице.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.