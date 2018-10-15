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Palm выпустила смартфон размером с кредитку за 350 долларов

16.10.2018 09:59 — Разное | Tut.by  
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Компания Palm представила смартфон с 3,3-дюймовым экраном, выступающий в качестве дополнения основного смартфона пользователя. Вместо обычной SIM-карты в нем применена технология eSIM, позволяющая использовать на обоих смартфонах один и тот же номер телефона. Смартфон поступит в продажу в ноябре по цене 350 долларов, пишет N+1.


Изображение: Palm

Palm известна прежде всего как производитель карманных персональных компьютеров в 1990-х и 2000-х годах, компания до 2004 года была крупнейшей на этом рынке. Однако к концу 2000-х годов Palm утратила свои позиции и в 2010 году была поглощена HP, которая спустя год прекратила выпуск устройств под этим брендом. Еще через три года, в 2014 году, бренд выкупил китайский производитель смартфонов TCL.

Теперь компания Palm в партнерстве с TCL объявила о выпуске первого с 2010 года смартфона под этим брендом. Инженеры компании выбрали необычный подход и создали не традиционный смартфон, а смартфон-компаньон, который можно использовать в качестве альтернативы умным часам в дополнение к основному смартфону. Устройство будет продаваться только у американского оператора Verizon и будет поддерживать технологию Verizon NumberShare, благодаря которой он сможет использовать тот же номер телефона, что и основной смартфон пользователя, и получать звонки, SMS и доступ в интернет.


Изображение: Palm

Смартфон оснащен LCD-экраном с диагональю 3,3 дюйма и плотностью пикселей 445 точек на дюйм, однако производитель не уточняет разрешение экрана. В нем установлен процессор Qualcomm Snapdragon 435, три гигабайта оперативной памяти и 32 гигабайта постоянной. Кроме того, в нем есть две камеры (12 и 8 мегапикселей у основной и фронтальной соответственно) и аккумулятор емкостью 800 миллиампер-часов. Смартфон имеет длину 9,7 сантиметров и массу 62 грамма.

В устройстве используется операционная система Android 8.1 с адаптированным для небольшого экрана интерфейсом. Кроме того, поскольку в устройстве установлен аккумулятор с достаточно небольшой емкостью, разработчики добавили в него режим энергосбережения, при котором смартфон выключает передатчики Wi-Fi и LTE и активирует их лишь при включенном экране. Производитель заявляет, что без этого режима аккумулятора смартфона хватит лишь на восемь часов использования в обычном режиме. Смартфон будет продаваться с ноября по цене 350 долларов.

Вот сколько сейчас стоят кнопочные телефоны:

 
 
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