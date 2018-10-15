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ОАО "Полесье" провело ребрендинг торговой марки

16.10.2018 — Разное | Пинский Вестник  
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>   К предстоящему юбилею (предприятие вскоре отметит 50-летие со дня основания) торговое объединение решило обновить свое «лицо»: произошел ребрендинг торговой марки «Polesie».

  Изменение экономической ситуации в стране и в мире, рост конкуренции в сфере легкой промышленности, увеличение скорости информационных потоков, изменение отношения покупателя к покупке приводят к построению четкой стратегии маркетинга, ценообразования, товародвижения, к необходимости мыслить категориями современного рынка.

  Ребрендинг торговой марки «Polesie» — это возвращение бренду актуальности за счет его комплексного обновления, которое всколыхнет новую волну внимания, освежит интерес потребителя к торговому объединению. При этом старый бренд полностью не исчез, самые узнаваемые его черты остались неизменными, поменялась лишь форма подачи торговой марки.

 С обновлением образа «Polesie» покупатель еще раз убедится, что «Polesie» — это модно, стильно, комфортно и качественно.

  Елена ЖУК
 
 
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  К предстоящему юбилею (предприятие вскоре отметит 50-летие со дня основания) торговое объединение решило обновить свое «лицо»: произошел ребрендинг торговой...
 
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