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ОАО "Полесье" провело ребрендинг торговой марки
16.10.2018 — Разное | Пинский Вестник
> К предстоящему юбилею (предприятие вскоре отметит 50-летие со дня основания) торговое объединение решило обновить свое «лицо»: произошел ребрендинг торговой марки «Polesie».
Изменение экономической ситуации в стране и в мире, рост конкуренции в сфере легкой промышленности, увеличение скорости информационных потоков, изменение отношения покупателя к покупке приводят к построению четкой стратегии маркетинга, ценообразования, товародвижения, к необходимости мыслить категориями современного рынка.
Ребрендинг торговой марки «Polesie» — это возвращение бренду актуальности за счет его комплексного обновления, которое всколыхнет новую волну внимания, освежит интерес потребителя к торговому объединению. При этом старый бренд полностью не исчез, самые узнаваемые его черты остались неизменными, поменялась лишь форма подачи торговой марки.
С обновлением образа «Polesie» покупатель еще раз убедится, что «Polesie» — это модно, стильно, комфортно и качественно.
Елена ЖУК
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К предстоящему юбилею (предприятие вскоре отметит 50-летие со дня основания) торговое объединение решило обновить свое «лицо»: произошел ребрендинг торговой...
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