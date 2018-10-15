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Макей встретился с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом
На встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея и еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана 15 октября поднимались вопросы соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.
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Стороны отметили прогресс в реализации ключевых приоритетов Восточного партнерства на период до 2020 года, обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений, включая ситуацию в Восточной Европе и подготовку ряда мероприятий к 10-летию ВП.
Макей подчеркнул необходимость сохранения «Восточного партнерства», как инклюзивной, прагматичной и неконфронтационной инициативы и скорейшей реализации достигнутых в рамках этой инициативы договоренностей. Представил подходы к реализации совместных проектов в экономически значимых областях.
Состоялись также двусторонние встречи Макея с главами МИД Венгрии Петером Сийярто и Ирландии Саймоном Ковени.
В ходе встречи с Сийярто министры иностранных дел Беларуси и Венгрии позитивно оценили динамику политического диалога и развития межмидовских контактов, высокий уровень двустороннего взаимодействия в экономической, гуманитарной и других сферах, сообщает пресс-служба МИД.
Макей и Ковени обсудили пути развития белорусско-ирландских политических и торгово-экономических отношений, взаимодействие по линии Беларусь – ЕС.
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На встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея и еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана 15 октября...
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