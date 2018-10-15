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Макей встретился с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом

16.10.2018 10:06 — Разное | БДГ  
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На встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея и еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана 15 октября поднимались вопросы соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии.

Об этом сообщает внешнеполитическое ведомство Беларуси.

Стороны отметили прогресс в реализации ключевых приоритетов Восточного партнерства на период до 2020 года, обменялись мнениями по актуальным вопросам международных отношений, включая ситуацию в Восточной Европе и подготовку ряда мероприятий к 10-летию ВП. 

Макей подчеркнул необходимость сохранения «Восточного партнерства», как инклюзивной, прагматичной и неконфронтационной инициативы и скорейшей реализации достигнутых в рамках этой инициативы договоренностей. Представил подходы к реализации совместных проектов в экономически значимых областях. 

Состоялись также двусторонние встречи Макея с главами МИД Венгрии Петером Сийярто и Ирландии Саймоном Ковени.

В ходе встречи с Сийярто министры иностранных дел Беларуси и Венгрии позитивно оценили динамику политического диалога и развития межмидовских контактов, высокий уровень двустороннего взаимодействия в экономической, гуманитарной и других сферах, сообщает пресс-служба МИД.

Макей и Ковени обсудили пути развития белорусско-ирландских политических и торгово-экономических отношений, взаимодействие по линии Беларусь – ЕС.

 
 
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На встрече главы МИД Беларуси Владимира Макея и еврокомиссара по Европейской политике соседства и переговорам о расширении ЕС Йоханнеса Хана 15 октября...
 
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