В Минске судят обвиняемого в гибели солдата-срочника на занятиях по огневой подготовке

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по огневой подготовке, передает корреспондент из зала суда Минского района.

Перед судом предстал военнослужащий, который обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Свою вину обвиняемый признает.

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