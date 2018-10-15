|
В Минске судят обвиняемого в гибели солдата-срочника на занятиях по огневой подготовке
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по огневой подготовке, передает корреспондент из зала суда Минского района.
Перед судом предстал военнослужащий, который обвиняется в нарушении правил обращения с оружием, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Свою вину обвиняемый признает.
/Будет дополнено/.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начался суд по делу о гибели солдата-срочника во время плановых занятий по огневой подготовке, передает корреспондент из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)