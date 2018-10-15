ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Приближается срок уплаты земельного налога, арендной платы за землю и налога на недвижимость

16.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
Размер текста:
A
A
A

Приближается срок уплаты земельного налога, арендной платы за землю и налога на недвижимость
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Столинскому району напоминает, что приближается установленный законодательством срок уплаты физическими лицами земельного налога, арендной платы за землю и налога на недвижимость.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта» и инфокиосков ОАО «Беларусбанк», через Интернет-банкинг.

В случае неуплаты налогов в установленные сроки инспекция вынуждена  будет  привлечь гражданина к административной ответственности и обратиться в суд для принудительного взыскания налогов. А это влечет дополнительные расходы: уплата госпошлины и судебных издержек. Административная ответственность за  неуплату налогов  установлена в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, но не менее 5 базовых величин (ст. 13.6 п. 8 КоАП Республики Беларусь).

Контактные телефоны: 2-89-28, 2-89-49,  2-89-32, 2-89-33, 2-89-54.

 

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекция Министерства по налогам и сборам по Столинскому району напоминает, что приближается установленный законодательством срок уплаты физическими лицами...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей встретился с Еврокомиссаром Йоханнесом Ханом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика