Приближается срок уплаты земельного налога, арендной платы за землю и налога на недвижимость



Инспекция Министерства по налогам и сборам по Столинскому району напоминает, что приближается установленный законодательством срок уплаты физическими лицами земельного налога, арендной платы за землю и налога на недвижимость.

Уплату налогов можно произвести наличными денежными средствами в отделениях банка и почтовой связи, а также безналичным путем, используя банковскую карточку, с помощью платежно-справочных терминалов РУП «Белпочта» и инфокиосков ОАО «Беларусбанк», через Интернет-банкинг.

В случае неуплаты налогов в установленные сроки инспекция вынуждена будет привлечь гражданина к административной ответственности и обратиться в суд для принудительного взыскания налогов. А это влечет дополнительные расходы: уплата госпошлины и судебных издержек. Административная ответственность за неуплату налогов установлена в размере 20 % от неуплаченной суммы налога, но не менее 5 базовых величин (ст. 13.6 п. 8 КоАП Республики Беларусь).

Контактные телефоны: 2-89-28, 2-89-49, 2-89-32, 2-89-33, 2-89-54.