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Более 5 тыс. жителей Брестской области примут участие в акции «Чистый лес»

16.10.2018 — Разное | Навiны Палесся  
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Более 5 тыс. жителей Брестской области примут участие в акции «Чистый лес»
В Брестской области в республиканской акции «Чистый лес», которая состоится 20 октября, примут участие более 5 тыс. человек, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель генерального директора по идеологической работе Брестского государственного производственного лесохозяйственного объединения Николай Кривицкий.

Навести порядок в лесных массивах работникам лесхозов в этот день помогут сотрудники Брестской таможни, областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, Государственной инспекции охраны животного и растительного мира, школьники, студенты. Специалисты определили 336 объектов, где будет вестись уборка мусора, посадка лесных культур (в основном сосны, ели, дуба), благоустройство зон отдыха и других территорий.

«Граждане активно откликаются на предложение поучаствовать в акции. Приведем в порядок перед зимой памятные места, располагающиеся в лесном фонде, участки вдоль дорог. Многие дачники изъявили желание очистить от мусора прилегающие к садовым товариществам территории», — отметил Николай Кривицкий. Присоединиться к инициативе может любой желающий. Добровольцам нужно обратиться в лесничество, все участники будут обеспечены необходимым инвентарем.

Акцию «Чистый лес» в Беларуси впервые организовали в 2010 году. За это время она стала традиционной. Мероприятие активно поддерживают местные исполнительные органы власти, государственные, общественные и коммерческие организации, школы, высшие учебные заведения и другие учреждения страны.

БЕЛТА

 

 
 
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В Брестской области в республиканской акции «Чистый лес», которая состоится 20 октября, примут участие более 5 тыс. человек, сообщил корреспонденту
 
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