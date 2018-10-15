Церковный раскол: БПЦ разрывает отношения с Константинопольским патриархатом

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Такое решение принято 15 сентября в Минске, где состоялось заседание Священного Синода Русской православной церкви.

Принятые Синодом решения распространяются на всю каноническую территорию Русской православной церкви, включая Беларусь. В связи с этим Белорусская православная церковь как часть РПЦ присоединилась к решению о прекращении отношений с Константинополем.

Церковный раскол произошел из-за решения Константинополя предоставить автокефалию (независимость) Украинской православной церкви. 11 октября Константинопольский патриархат снял анафему (отлучение от церкви) с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Кроме того, патриархат отменил документ XVII века, по которому в юрисдицию РПЦ были переданы территории нынешней Украины, а Московский патриархат получил право назначать митрополита Киевского.

РПЦ расценила эти действия как незаконные и назвала расколом. На практике он означает, что представители РПЦ не смогут совершать совместные богослужения с Константинопольским патриархатом, а миряне - причащаться в его храмах, — пояснил митрополит Волоколамский Иларион.

В заседании Синода принял участие Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий. Он полностью поддержал решение Синода. Представители РПЦ выразили надежду, что церковный раскол не вызовет столкновений на религиозной почве в Украине, пишет TUT.BY .