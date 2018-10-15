Внимание: акция по сбору отходов бытовой техники!

Уважаемые осиповчане, руководители трудовых коллективов!

От старой домашней техники важно избавляться экологически грамотно. Ни в коем случае нельзя оставлять ее у подъездов или мусорных контейнеров в надежде, что кто-нибудь заберет — это небезопасно для жителей. Такую технику нелегально разбирают «добытчики» металлов, а главное — кустарный разбор может привести к экологической катастрофе прямо в подъезде или во дворе.

Правильная сдача техники на переработку не только сохраняет ресурсы, пригодные для производства новых вещей, но и предотвращает загрязнение опасными веществами, содержащимися в ней — газом фреоном, тяжелыми металлами (ртутью, свинцом, кадмием и другими).

Сломанную или ставшую ненужной домашнюю технику называют отходами электронного и электрического оборудования (ОЭЭО). Это — бытовая (холодильники, морозильники, стиральные и посудомоечные машины, плиты газовые и электрические, кондиционеры, вентиляторы, обогреватели, СВЧ-печи, пылесосы, швейные машины, кухонная и т.д.), телевизоры, компьютерная техника, телефоны, планшеты, звуковая и видеоаппаратура, фотоаппараты и пр. Чтобы старая техника была подвергнута полной и безопасной переработке, ее нужно сдавать правильно — в неразобранном виде в специальные пункты приема.





С 2014 г. работники УП «Могилев ВТИ» осуществляют сбор бытовой техники непосредственно от населения. Если нет возможности самостоятельно привезти ее в пункт приема, можно обратиться в службу «Могилев ВТИ-такси», и к вам приедут на дом (дачу, гараж), заберут технику и выплатят компенсацию — 0,20 руб. за 1 кг. Для заказа услуги необходимо оставить заявку по телефонам: Велком, МТС, Лайф — 7383 (бесплатный единый номер), (80222) 75-20-30 или 75-20-38, 8(044) 7507577 (Велком), 8(029) 8569359 (МТС) или на сайте www.мogilevvti.by. Максимальный срок удовлетворения заявки — не более 5 дней. Вместе с техникой можно сдать отработанные люминесцентные, компактные энергосберегающие и ртутьсодержащие лампы и батарейки.

18 октября с 10 до 14 часов в Осиповичах на площадке перед магазином «Сузор’е» (ул. Сумченко, 43-а) пройдет АКЦИЯ ПО СБОРУ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ И ДРУГИХ ОТХОДОВ электрического и электронного оборудования. Заявку можно заранее подать либо 18 числа самостоятельно доставить по указанному адресу отходы бытовой техники.

ВНЕСИТЕ СВОЙ МАЛЕНЬКИЙ ВКЛАД В БОЛЬШОЕ ДЕЛО!