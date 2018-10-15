ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Авторов лучших видеороликов о малой родине определят в Гомельской области

16.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Авторов лучших видеороликов о малой родине определят в Гомельской области

Авторов лучших видеороликов о малой родине определят по итогам VI творческого конкурса по патриотическому воспитанию молодежи "Наследие", который стартовал в Гомельской области, рассказала корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя областной организации РОО "Белая Русь" Наталья Мамрукова.

Конкурс объединит сотни учащихся учреждений среднего специального профобразования Гомельской области. Им необходимо направить в оргкомитет творческие работы различного жанра - доклады, эссе, фото и видеоматериалы и др., посвященные Году малой родины.

Творческое состязание проводится по пяти номинациям: исследовательская работа "Мая радзiма - гордасць мая", творческая работа - эссе или поэтический этюд, посвященный 100-летию Ленинского комсомола, видеоролик о малой родине участников, вокальная или хореографическая зарисовка. Новая номинация этого года - разработка дизайнерского эскиза конкурса.

Участникам предстоит не только подготовить конкурсные работы, но провести их презентацию. Творческая защита, включающая заслушивание докладов с использованием презентационных средств и музыкального сопровождения, просмотр видеороликов, а также демонстрацию на сцене вокальных, хореографических и поэтических произведений пройдет в ноябре в областном Доме учащихся и работников учреждений профессионального образования.

Чествование победителей и призеров конкурса состоится на гала-концерте в декабре. В каждой номинации выберут три лучшие работы, будет назван и обладатель Гран-при творческого состязания. Лауреатам вручат дипломы и ценные подарки. Отметят и работы, которые не попали в тройки лучших, но привлекли внимание жюри. Также победители станут участниками ТВ-передач областной телерадиокомпании и героями публикаций в местных СМИ. Без сюрпризов не обойдется, уверяют организаторы.

"Уникальный проект - региональный конкурс "Наследие" - по инициативе Гомельской областной организации РОО "Белая Русь" совместно с управлением образования Гомельского облисполкома родился шесть лет назад. И сегодня он не имеет аналогов в Беларуси. Каждый год конкурс обретает обновленный формат и посвящен знаковым событиям Беларуси и Гомельской области", - рассказала Наталья Мамрукова.

В числе организаторов VI областного конкурса по патриотическому воспитанию молодежи "Наследие" - управление образования Гомельского облисполкома, областная организация РОО "Белая Русь", областное отделение Белорусского фонда мира, областной Дом учащихся и работников учреждений профессионального образования и др.


Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

 Наш канал на YouTube


 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Авторов лучших видеороликов о малой родине определят по итогам VI творческого конкурса по патриотическому воспитанию молодежи "Наследие", который...
 
Новости дня
Новости разные
 
Внимание: акция по сбору отходов бытовой техники!
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
16.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика